洛阳今日多云转晴天 气温7℃到18℃

今日洛阳多云转晴天，偏北风3级左右，气温7℃到18℃。

柿子挂满枝头，祝您“柿柿”如意

刚过去的双休日，洛阳蓝天刷屏，暖阳相伴，昨天最高气温竟然有20℃，实在不像要进入采暖季的天气。趁着好天气，不少人出门享受暖阳。

昨日，在孟津区送庄镇营庄村的连片柿子园内，火红的柿子挂满枝头，洋溢着一派丰收的景象，吸引着周边游客前来拍照、采摘。

新的一周，冷暖相伴。市气象台根据最新气象资料分析，未来7天，洛阳前期多晴好天气，19日到21日，受浅槽和较强冷空气先后影响，有一次降水和大风降温天气过程，具体预报如下。

今天：多云转晴天，偏北风3级左右，气温7℃到18℃。

明天：多云，气温5℃到15℃。

17日(周三)：多云到晴天，偏西风4级左右，气温5℃到18℃。

18日(周四)：晴天到多云，气温4℃到18℃。

19日(周五)：多云转阴天，夜里转零星小雨或小雨，偏西风3级到4级，气温5℃到15℃。

20日(周六)：阴天有小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，西北风4级到5级，气温6℃到12℃。

21日(周日)：晴天，西北风4级到5级，气温2℃到9℃。

近期天气十分干燥，昨天洛阳最小相对湿度只有16%，如果不及时补水，容易出现喉咙干痒、嘴唇干裂、鼻腔出血等情况。气象历史数据显示，常年秋季(1991年至2020年的9月至11月)，我国银川、呼和浩特、北京、西宁、太原等地天气干燥程度排名靠前，11月是秋季最干燥的月份。中国天气网根据全国大城市1991年至2020年11月平均最小相对湿度数据统计得知，排在国内干燥大城市前三名的分别是拉萨、西宁、北京。在这份榜单中，郑州排名第十，最小相对湿度为38.3%。洛阳与郑州相邻，也很干燥。人们日常除了多喝水，也要注意适当用些护肤品给皮肤补充水分。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博/文 记者 李卫超 王艳杰 通讯员 郑占波 宋艳红/图）