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李俊贤：“工作是大家一起做的，功劳是大家”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.15 08:23

　　“荣誉是党和人民给的，不能把荣誉当成本钱，更不要为荣誉而做事。”这是李俊贤院士常挂在嘴边的一句话。他一生淡泊名利，总把自己放得很低，把权位和名利看得很淡，心里始终装着国家和人民。

　　作为聚氨酯工业奠基者之一，在聚氨酯研究中，李俊贤院士处于领导、指导地位，一些关键问题都是由他亲手解决的，但在成果申报署名上，他总是把自己的名字勾掉。他说：“工作是大家一起做的，功劳是大家的。”他心系国家科研事业和科技人才梯队建设，以战略视野和高尚人格培养人才，毫无保留将自己的最新研究成果传授给年轻同志，培养出一大批优秀科研工作者。

　　前些年，有很多企业提出了优厚的条件，邀请他建立院士工作站，但都被他婉言拒绝。后来，苏州一家企业老总找上门来谈设想，这回李俊贤却同意了。但他提了一个条件：不收取任何形式的工资奖金分成劳务费。他对那位老总说：“你们企业这些年的进步我一直看在眼里，知道你们能干事想干事，我愿意和你们一起共同为聚氨酯行业做些事情。”朴实的话语，却蕴藏了强大的力量。

　　生活中的李俊贤院士朴素平实，与普通职工一样，从不搞特殊化。为了工作、生活方便，黎明化工研究设计院提出给李俊贤院士配专车，被他拒绝。李俊贤院士说：“工作需要用车，我会向组织申请，生活中哪能用公车办事？坐公交车出行就很好。”

　　李俊贤院士对家人要求十分严格，要求子女做事有准则。黎明化工研究设计院一名工作人员说，记得2018年的一天，当时他到李俊贤院士家请教问题，但李俊贤院士不在家。等李俊贤院士回来以后他才知道，李俊贤院士和妻子丁大云乘坐公交车到医院量血压。“我们有时间，公交车挺方便的，就不麻烦大家了” 。他自己能做的事情，从不张口向组织提要求。

　　儿子李浩回忆，黎明化工研究设计院给他的父亲配的办公设施，家人是绝对不能享受的。有一次他用电话打了个长途，被他狠狠训了一顿。办公室为他父亲订阅的报纸，他下班带回家看后，上班时依然带回办公室，以便单位集体回收，从不把单位的一张报纸留在家里。单位配发的信纸、信封以及文具在家放置从来都是公私分明、分开使用的。

　　心怀高远、淡泊名利、精神贵族……在采访中，我市干部、群众这样评价李俊贤院士。李俊贤院士心系国家和人民，这种家国情怀是他最初的信念，也是他一直的坚守。（记者 贾臻 见习记者 梁晓宇 通讯员 张云众）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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