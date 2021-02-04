洛阳街道综合养老服务中心标准明确：面积不低于2000平方米 床位不低于50张

“我市打造五级养老服务体系，街道综合养老服务中心为第二级。”12日，洛阳市民政局养老服务科科长程玉娟说，根据省定标准，每个街道综合养老服务中心面积不低于2000平方米，设置养老床位不低于50张。

“我市打造五级养老服务体系，街道综合养老服务中心为第二级。”12日，洛阳市民政局养老服务科科长程玉娟说，根据省定标准，每个街道综合养老服务中心面积不低于2000平方米，设置养老床位不低于50张。

西工区红山街道蒋沟社区养老服务中心于2020年7月开业运营，今年按照街道综合养老服务中心标准进行改造，今年9月底改造完成。

“蒋沟社区养老服务中心共三层楼，面积2500平方米，设置养老床位50张，正常情况下，每天平均有200多位老人在此享受养老服务。”12日，蒋沟社区养老服务中心负责人宁谊萍说，中心可为老人提供助餐、助浴、助洁、助医、助急等养老服务。

当日，洛报融媒记者在蒋沟社区养老服务中心看到，受疫情防控影响，中心暂停了人群聚集活动，由工作人员向有需要的老人提供送餐上门、助洁等养老服务。

升级为街道综合养老服务中心的蒋沟社区养老服务中心还具备为辖区内居家老年人提供“派单式”服务功能，中心利用“河科大一附院互联网医院”平台在线问诊，让老年人足不出户即可享受优质医疗服务。

12日11时30分许，洛报融媒记者来到老城区南关街道综合养老服务中心看到，入住该中心的30多位老人正在吃午饭。

“红烧肉、番茄鸡蛋、炒花菜、炒茄瓜，米饭，紫菜蛋花汤，四菜一汤，营养健康。”85岁的闫凤梅对饭菜质量很满意，她今年国庆节后入住南关街道综合养老服务中心，“这里的饭菜每天都不重样，好吃不贵。”

南关街道综合养老服务中心负责人陈鹏飞介绍，中心面积2400平方米，分为东、西两栋楼，今年7月20日试营业。中心整合了机构养老、社区居家养老功能，可以提供多元化的养老服务。

洛报融媒记者了解到，南关街道综合养老服务中心建有健康驿站，试营业时即投入使用，由河科大二附院、市第三人民医院等为入住老人提供健康服务，让老人在这里吃得好、能就医、心情好。

洛报融媒记者从洛阳市民政局获悉，今年我市将建成58个街道综合养老服务中心，将遍布各县区，今年12月底建设完成。

程玉娟介绍，街道综合养老服务中心对辐射范围内的社区养老服务中心和居民小区养老服务站进行统领指导、资源调度，并通过智慧化手段提供支持性养老服务；具备为辖区内居家老年人提供“派单式”服务功能；具备为活力老年人提供日间照料、文体娱乐、精神慰藉、医养结合、助餐配餐、上门服务、教育培训等综合服务功能；融合“嵌入式”养老机构，具备托养功能。(记者 余子愚 文/图 通讯员 董华武 蒋梦蝶)