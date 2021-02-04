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今夜12点，洛阳正式集中供热
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.14 20:17

　　15日零时，洛阳市区正式开始集中供热！

　　保障群众温暖过冬关系民生民心，洛阳始终把集中供热作为重点民生实事积极推进，近年相继实施了偃师、宜阳、孟津、新安“引热入洛”工程，热源保障能力不断增强，供热面积逐年扩大，供热服务日趋完善。

　　数据显示，洛阳中心城区2017年新增集中供热面积1030万平方米，集中供热入网面积达5530万平方米，集中供热普及率达70.6%；2018年新增集中供热面积743万平方米，集中供热入网面积达6273万平方米，集中供热普及率达80.1%；2019年新增集中供热面积435万平方米，集中供热入网面积达6708万平方米，集中供热普及率达85.7%；2020年新增集中供热面积352万平方米，集中供热入网面积达7060万平方米，集中供热普及率达90.1%。今年，洛阳市供热保障工作再上新台阶，中心城区集中供热入网面积达到7637万平方米，集中供热普及率达95.1%，又有更多市民将温暖过冬。

　　为确保群众用上稳定热、放心热，今年洛阳市印发《洛阳市2021年至2022年采暖期城市区集中供热保障方案》，确定供热时间为2021年11月15日零时到2022年3月15日24时，共121天。面对今年煤炭供需偏紧、价格抬升等不利影响，洛阳市还要求各热源企业加大供热负荷和煤炭储备量，确保煤炭供应充足，并明确提出煤炭库存要至少满足15天的用煤需求。

　　随着洛阳即将进入“采暖季”，洛阳各供热企业纷纷表示，要强化服务意识，提高服务质量，延伸服务范围，确保供热质量，提高供热满意度，保障广大市民用上放心热、稳定热。

　　今冬采暖期，《洛阳晚报》将“问暖热线”升级为“我为群众办实事”系列实践活动，继续为您服务。如果您在用热过程中遇到问题，不仅可以联系各供热企业，还可拨打“问暖热线”66778866，以及通过洛阳网“百姓呼声”反映，晚报“问暖小分队”将及时跟进，与各供热企业合力为您解忧。

　　●各供热经营企业服务热线

　　1.洛阳热力有限公司：63005678、63305678

　　2.洛阳北控水务集团新区热力分公司：9618966

　　3.洛阳高新热力有限公司：64331318

　　4.洛阳暖鑫热力有限公司：9618819

　　●市供热办监督电话：65528611

　　（记者 牛鹏远 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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