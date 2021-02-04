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2.9万人次参与，提供岗位5万多个 “洛阳云上引才”招聘周结束
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.14 20:17

　　参会企业634家、提供岗位需求超过5万个，吸引求职者2.9万人次……日前，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉，为期8天的“洛阳云上引才”招聘周活动圆满落幕。

　　此次招聘周活动是2021年全国大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动的一部分，由市委组织部(市委人才办)、市人社局、洛阳理工学院联合主办，受疫情影响，活动以线上方式举办。洛阳活动围绕青年友好型城市建设，聚焦高校毕业生就业创业需求，依托“洛阳云上引才周”活动官网，开展企业云招聘、洛阳就业创业政策展、直播带岗、引才云宣讲等特色活动。

　　“感谢这次招聘，让我找到了对口工作。”今年23岁的徐玮是河南农业大学的应届毕业生，本次招聘会上，洛阳一家农业开发企业向他伸出“橄榄枝”，目前他已通过面试，很快就要入职。徐玮说，当前洛阳正在打造青年友好型城市，吸引更多青年来洛就业创业，他作为土生土长的洛阳人，很高兴能回到家乡投身农业，为洛阳乡村振兴奉献青春力量。

　　“活动展示了洛阳最新的人才发展环境和优厚的人才就业创业政策，通过名企宣讲、直播带岗，为广大高校毕业生提供一站式就业创业服务。”洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，此次活动共邀请到634家企业参加，提供职位3287个，岗位需求50562个，吸引到100多所省内外高校2.9万人次毕业生登录网站参与，投递简历8089份，初步达成就业意向1617人次。

　　从行业分布看，来自先进装备制造业、建筑/房地产/物业服务业、计算机IT业的参会企业较多。从岗位需求人数看，管培生、房地产/建筑/装修/物业、重工/机械/航空/船舶/智能制造等岗位需求人数排名靠前。从薪资看，用人单位发布的岗位月薪资平均水平为6340.0元，月薪4000元至6000元占比43.45%，月薪6000元至8000元占比39.06%，月薪1万元至1.5万元占比3.33%。

　　高校毕业生是建设青年友好型城市的主力军和生力军，本次活动还推出《打造青年友好型城市大学生群体调查问卷》，聚焦青年人才引进和就业创业。截至11日，共收到有效调查问卷5970份，这些问卷将为更好掌握青年人才对城市发展需求，助力洛阳青年友好型城市建设提供助力。接下来，您可关注“洛阳人才”微信公众号，了解更多洛阳青年人才引进和招才引智信息。(记者 牛鹏远 通讯员 周旗 李培博 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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