诺如病毒高峰“来袭” 洛阳疾控发布重要提醒

14日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，近期国内多地出现诺如病毒感染性腹泻疫情，我市中小学校园也存在相关风险。什么是诺如病毒，感染者有哪些症状，如何预防？市疾控中心发布重要提醒。

14日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，近期国内多地出现诺如病毒感染性腹泻疫情，我市中小学校园也存在相关风险。什么是诺如病毒，感染者有哪些症状，如何预防？市疾控中心发布重要提醒。

“大家可能很少听说诺如病毒，其实这种病毒很常见，并不是新型病毒。患者在感染后48小时内，会出现呕吐、腹泻等急性胃肠炎症状，以呕吐症状更多见。每年10月到次年3月是诺如病毒暴发流行的季节，所以诺如病毒感染性腹泻也被称为冬季呕吐病。”市疾控中心传染病预防控制所副所长麻小龙说，诺如病毒感染性腹泻以轻症为主，多数患者症状持续2到3天后即可康复，少数病例会发展成重症甚至死亡，重症或死亡的高危人群为高龄老人和低龄儿童。但因发病急、传播速度快、涉及范围广，且多发生在学校、医院等人群聚集的单位，极容易出现聚集性疫情。

“感染者主要症状为恶心、呕吐、发热、腹痛、腹泻、畏寒和肌肉酸痛等。儿童以呕吐为主，成人则腹泻居多。”麻小龙介绍，诺如病毒以肠道传播为主，可通过污染的水源、食物、物品、空气等传播，由此引发的感染性腹泻，目前尚无有效疫苗和特效治疗药物，且同一个人可重复感染同一毒株或不同型别的诺如病毒。

诺如病毒感染性腹泻应如何治疗？麻小龙说，发生诺如病毒感染性腹泻，不需服用抗生素，应及时补充呕吐和腹泻时消耗的水分，补充糖盐水或口服补液盐能帮助患者平衡补充水分和电解质。呕吐或腹泻症状严重时应及时就医。