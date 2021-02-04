洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

祝贺！洛阳这些村镇特色产业闻名全国
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.14 20:17

　　日前，农业农村部公布了新一批全国“一村一品”示范村镇及2021年全国特色产业十亿元镇亿元村名单，洛阳多个村镇成功入选。

新安县五头镇的樱桃

　　其中，新安县五头镇(樱桃)、孟津区朝阳镇南石山村(唐三彩)、平乐镇平乐社区(牡丹画)等3个村镇获评全国“一村一品”示范村镇，至此，全市共有6个村镇获此殊荣。同时，新安县五头镇入围“全国乡村特色产业十亿元镇”名单，平乐社区、南石山村入围“全国乡村特色产业亿元村”名单。

孟津区朝阳镇南石山村的唐三彩作品

　　发展“一村一品”是推动乡村产业集聚化、标准化、规模化、品牌化发展的重要途径，是提高农产品附加值、拓宽农民增收渠道的重要举措。下一步，洛阳将持续推动“一村一品”创建工作，鼓励支持乡贤返乡创业，积极开展乡村运营，进一步发掘乡村产业的功能价值，开发特色产品，丰富乡村业态，促进一二三产业融合发展，形成产村、产镇深度融合的发展格局，为促进乡村全面振兴和农业农村现代化提供有力支撑。

孟津区平乐镇平乐社区的牡丹画

　　据悉，此前，洛阳入选全国“一村一品”示范村镇的3个地方，分别是：新安县五头镇马头村(樱桃)、孟津区送庄镇梁凹村(蔬菜)、汝阳县柏树乡(红薯)。(洛报融媒记者 白云飞 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·康复路上的难题：一半是身体 一半是心理
  • ·怕冷，感觉手臂上有虫子爬……这是糖尿病外周神经病变
  • ·她的右眼看不清、他的双腿皮肤溃烂，都跟这个病有关
    		•
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
        市区公园秋色之绝，当数隋唐城遗址植物园。那你知道这个时节去隋唐城遗址植物园，哪里最有看头？走哪条路线...
  • ·初冬出动，共赴一场运动之约
  • ·徒步偃师柏峪沟 人在画中游
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 洛阳所有高速口防疫卡点均已撤离 恢复...
  • 15日起，洛阳公交可实现NFC充值、查余...
  • 泉舜购物中心恢复营业 记者实地探访
  • 孟津区返乡乡贤庆瑞锋：田间机器轰鸣 ...
  • 洛阳出台方案加快推进网约车合规化 即...
  • 解放路玄武门大街口临时封闭施工 11路...
  • 老旧小区供暖改造暖民心
  • 洛阳将在市县两级机关深入开展解放思...
  • 老城区烧沟社区安装智能型路灯 解决居...
    		•
    百姓呼声
    河南省第二儿童医院年底前一期项目将投用
    滨河南路东延什么时候通车？官方回复
    精彩图片
    致敬！洛阳城市供热离...
    初冬时节 洛阳兴洛湖公...
    洛龙区李楼镇：打造国...
    北方永盛：“智”改生...
    精彩热帖

    洛阳冬之蓝

    山西千年冰洞

    冬初小景

    白头翁
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605