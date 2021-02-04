祝贺！洛阳这些村镇特色产业闻名全国

日前，农业农村部公布了新一批全国“一村一品”示范村镇及2021年全国特色产业十亿元镇亿元村名单，洛阳多个村镇成功入选。

日前，农业农村部公布了新一批全国“一村一品”示范村镇及2021年全国特色产业十亿元镇亿元村名单，洛阳多个村镇成功入选。

新安县五头镇的樱桃

其中，新安县五头镇(樱桃)、孟津区朝阳镇南石山村(唐三彩)、平乐镇平乐社区(牡丹画)等3个村镇获评全国“一村一品”示范村镇，至此，全市共有6个村镇获此殊荣。同时，新安县五头镇入围“全国乡村特色产业十亿元镇”名单，平乐社区、南石山村入围“全国乡村特色产业亿元村”名单。

孟津区朝阳镇南石山村的唐三彩作品

发展“一村一品”是推动乡村产业集聚化、标准化、规模化、品牌化发展的重要途径，是提高农产品附加值、拓宽农民增收渠道的重要举措。下一步，洛阳将持续推动“一村一品”创建工作，鼓励支持乡贤返乡创业，积极开展乡村运营，进一步发掘乡村产业的功能价值，开发特色产品，丰富乡村业态，促进一二三产业融合发展，形成产村、产镇深度融合的发展格局，为促进乡村全面振兴和农业农村现代化提供有力支撑。

孟津区平乐镇平乐社区的牡丹画

据悉，此前，洛阳入选全国“一村一品”示范村镇的3个地方，分别是：新安县五头镇马头村(樱桃)、孟津区送庄镇梁凹村(蔬菜)、汝阳县柏树乡(红薯)。(洛报融媒记者 白云飞 文/图)