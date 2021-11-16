秋去冬来，又到了候鸟迁徙时节。洛阳生态环境好了，来洛阳过冬的鸟儿种类也越来越多。这些年洛阳湿地面积不断增加，鸟类数量也逐年增多。
秋去冬来，又到了候鸟迁徙时节。洛阳生态环境好了，来洛阳过冬的鸟儿种类也越来越多。这些年洛阳湿地面积不断增加，鸟类数量也逐年增多。市区洛河周边经常能看到来洛访“客”，今天和小编一起盘点看看吧！
白琵鹭
白琵鹭是最爱洛阳的冬候鸟，来洛阳最早，离开最晚。一般情况下，白琵鹭每年9月底至10月初来洛“报到”，来年4月才开始动身离开。
白琵鹭是国家二级保护动物，身高70厘米-90厘米，全身羽毛洁白，腿为黑色。它黑色的嘴长直而上下扁平，前端形成小铲状或汤匙状。俯看的时候，您不觉得像一把琵琶吗？
它觅食时，常一边在浅水中行走，一边将嘴张开，伸入水中左右来回扫动，就像用镰刀割草一般。如果你有幸见到多只白琵鹭，它们呈“一”字形散开，在岸边休息的样子值得您端起相机记录下来。
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