紧急寻人！洛阳这位老人已走失3天

“今天是老人走失的第3天了，亲戚朋友通过各种途径都找了，还是没有线索。”刚刚，陈玉华老人的儿子十分焦急地告诉洛报融媒记者。

“今天是老人走失的第3天了，亲戚朋友通过各种途径都找了，还是没有线索。”刚刚，陈玉华老人的儿子十分焦急地告诉洛报融媒记者。

陈玉华老人今年87岁，11日下午2点半左右，从老城区翠竹路和金谷北路交叉口走出，往金谷北路南方向。家人已报警后，警方调取监控，发现老人进入监控盲区，未能查找到去向。

陈玉华老人出走时，上身穿红绿色外套，下穿黑色裤子，红色鞋子，头戴黑白发箍，手上带有一串玉珠。老人身体健康，但头脑、意识不清。

如果您见到这位老人，请速与我们联系，或直接拨打其儿子电话：18568161959。(洛报融媒记者 仝景菁 实习生 杨颍静)