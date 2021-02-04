临近供热季，暖气再次成为人们关注的焦点。暖气是从哪里来的?经过怎样一个过程来到我们家里?如何维持室内热平衡?怎样用热更省钱？……近日，记者采访了洛阳高新热力有限公司工作人员，带您了解热循环的过程。



临近供热季，暖气再次成为人们关注的焦点。暖气是从哪里来的?经过怎样一个过程来到我们家里?如何维持室内热平衡?怎样用热更省钱？……近日，记者采访了洛阳高新热力有限公司工作人员，带您了解热循环的过程。

温馨提示

1正式供热前，电厂会先启动主管网低温运行模式。低温运行可以保证主管网安全，检验供热设施检修质量，便于提前检查主管网循环是否正常，有无漏水现象。高新热力主管网已从11月8日开始逐步升温。

2由于存在热惰性，供热初期室内会有一个升温的过程，当墙体、地面逐渐吸收热量之后，一般3日左右室温才逐渐稳定。

3维持室内的热平衡，要尽量保持室内暖气片的水力平衡，使流量分配均匀，进而提高供热质量。如果暖气片是并联方式，把较热暖气片的回水阀门关小，不热暖气片的回水阀门开大；如果是串联方式，把较热暖气片的联通阀门开大，不热暖气片的联通阀门关小。

4如果单元用热户较少、房屋外护保温效果不好，居民再把窗户开得过大，室内向外散发热量较多，会造成热量计量多，热费高的情况。（记者 余子愚 通讯员 冯来新）