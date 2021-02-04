近日，记者从中国晚报工作者协会获悉，2020年度赵超构新闻奖揭晓，《洛阳晚报》多件作品获奖。 近日，记者从中国晚报工作者协会获悉，2020年度赵超构新闻奖揭晓，《洛阳晚报》多件作品获奖。 《洛阳晚报》获得2020年度赵超构新闻奖的作品有—— ●一等奖 《摸着自己的光头，她们笑中带泪为了战胜疫情，她们说剃光也值》(作者：李冰孟山朱艳艳编辑：赵佳姚国彦) 《“独稻三屯”汝阳县首届稻田音乐节开幕》(摄影类作者：高山岳编辑：蔡艳丽) ●二等奖 《国内首次流散石质造像文物“数字回归”在洛实现》(作者：李砺瑾刘嘉仪编辑：范丽李喆) ●三等奖 《洛宁十对新人办了场“零彩礼”婚礼》(作者：张宝峰编辑：王妍刘保军) 《去世前，他把“缴最后一次党费”写进遗嘱》(作者：牛鹏远编辑：陈晓佳周彦超) 《因爱而跑心生温暖》(摄影类作者：李卫超编辑：蔡艳丽) 《60多只动物崽，90后“妈妈”一手养大》(摄影类作者：张光辉编辑：蔡艳丽) 此外，《洛谭说事》专栏(主创人员：万晓阳陈旭照孙利华魏春兴邓德洪专栏编辑：蔡艳丽蒋颖颖朱艳艳)获得2020年度中国晚报优秀专栏奖二等奖；《洛阳晚报》2020年11月14日A07、A10通版(编辑：李小勇赵韵李燕锋)获得2020年度中国晚报优秀版面奖二等奖；《新媒体环境下传统媒体的报道策略》(作者：梁姣龙发表刊物：《新闻研究导刊》)获得第十八届中国晚报优秀新闻论文奖三等奖。 赵超构新闻奖是中国晚报界的最高奖项，以已故的杰出新闻工作者、中国晚报界泰斗、《新民晚报》原总编辑赵超构先生的名字命名，由中国晚报工作者协会组织评选。