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全市文艺精品创作和文化体制改革座谈会举行 讲好新时代黄河故事、洛阳故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.13 09:16

　　12日，我市举行全市文艺精品创作和文化体制改革座谈会。会议认真贯彻落实习近平总书记视察指导河南时的重要讲话精神，学习贯彻省第十一次党代会、市第十二次党代会精神，深入开展解放思想大讨论。

　　座谈会上，市文联各协会、洛阳广播电视台、洛阳日报社、市文广旅局相关负责人先后结合工作实际作了交流发言，围绕如何以创新为引领、以青年为中心做好全市文艺精品创作和文化体制改革等工作提出建议。

　　市委宣传部相关负责人表示，近年来全市文艺工作发展态势良好，推出了《河洛工匠》《大河三彩》《伊水栾山》《我的父亲焦裕禄》等一批文艺佳作，但是也存在对外推广不够、市场收益不足等问题。希望通过此次座谈会，促进全市文艺单位进一步解放思想、转变观念，以创新为逻辑起点，围绕大力保护传承弘扬黄河文化，充分发掘利用洛阳厚重的历史文化资源，讲好新时代黄河故事、洛阳故事。要创作推出一批贴合洛阳现实、能够在群众中广泛传唱的文艺作品。要加大改革力度，打破行业壁垒，持续深化文化体制改革，壮大文艺队伍。要注重市场运营推广，努力形成文艺精品“叫好又叫座”的良好局面。（记者 余子愚）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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