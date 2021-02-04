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今明两天洛阳天气晴好 气温也比前几天要高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.11.13 09:11

　　又要迎来双休日。根据气象资料分析，周六、周日天气晴好，气温也比前几天要高，适合户外活动，比如带着老人、孩子到公园晒晒太阳、赏赏风景。

　　今明两天，阳光、气温都很友好，唯独风力较大，让人有些无奈。近期，受强盛的高空西北气流控制，大风已在洛阳盘踞了一周左右，加上晴多雨少，导致空气十分干燥。河南省气象台昨天15时50分发布的实时相对湿度显示，全省相对湿度都在40%以下，洛阳市区的相对湿度只有20%左右。

　　简单来说，相对湿度是指空气中的水汽含量。科学家通过对流行病的研究发现，秋冬季节空气干燥，相对湿度过低会导致人的呼吸系统抵抗力下降，诱发和加重呼吸系统疾病，还会引起口干舌燥、咽喉肿痛、声音嘶哑，甚至鼻腔出血等。所以研究认为，相对湿度上限值不应超过80%，下限值不应小于30%。

　　还有研究认为，最宜人的室内温湿度为：冬天温度20℃到25℃，相对湿度30%到80%；夏天温度23℃到30℃，相对湿度30%到60%。在装有空调的室内，室温20℃到25℃，相对湿度40%到50%时，人会感到最舒适；工作效率高的室温为20℃，相对湿度是40%到60%，此时人的精神状态好，思维最敏捷。

　　最后，来看看具体天气情况：今天我市晴天，偏西风4级左右，阵风5级到6级，气温6℃到17℃；明天晴天到多云，偏西风4级左右，气温5℃到17℃。天气干燥，除了多喝水，还建议您多吃些水果和蔬菜。（首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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