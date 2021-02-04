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洛阳出台方案加快推进网约车合规化 即日起全面清退不合规车辆和驾驶员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.13 09:07

　　昨日，市交通运输局召开洛阳市网约车合规化工作推进会，下发《洛阳市维护公平竞争市场秩序加快推进网约车合规化实施方案》，要求自即日起全面清退不合规车辆和驾驶员，确保年底前全市“双合规”(合规车辆和驾驶员)订单率超过75%。

　　●全面清理整顿网约车市场

　　自即日起，网约车平台公司不得新接入不合规车辆和驾驶员，并加快清退不合规驾驶员和车辆。

　　不得招募或诱导不合规车辆和驾驶员“带车加盟”。

　　不得向无法提供有效合法许可证的驾驶员和车辆开放注册。

　　不得向未取得“网络预约出租汽车运输证”的车辆或未取得“网络预约出租汽车驾驶员证”的人员派单运营，确保线上线下车辆和驾驶员一致。

　　针对已超出许可时限和至今仍未办理车辆营运手续的网约车平台公司，相关部门将督促其在规定时限内申请办理许可延期、申请注销经营许可或在规定时限内办理车辆营运手续，逾期的撤销其网约车经营许可证。

　　督促未按规定设立独立地区办事机构的网约车平台公司，在洛阳设立独立机构或具备服务管理能力的分支机构，完善经营手续，接受行业监管。

　　新许可注册的网约车平台公司应在180天内开展营运业务。

　　●维护公平竞争市场秩序

　　健全监管体系，提升交通运输与网信、通信、公安、人力资源和社会保障、人民银行、税务、市场监管等部门的信息通报和沟通共享能力及监管能力；加大网约车非法营运打击力度。

　　●保障司乘人员合法权益

　　指导企业合法合规用工。

　　完善网约车平台运营机制，指导督促网约车平台公司科学制定平台派单规则。

　　规范定价行为，完善利益分配机制，降低过高的抽成比例。

　　保障驾驶员获得合理劳动报酬和休息时间，避免超时劳动和疲劳驾驶。

　　主动公开计价规则。

　　●维护行业安全稳定

　　网约车平台公司未经用户同意，不得向第三方提供用户个人信息。

　　车辆数据、驾驶员信息等应接入市监控平台。

　　该负责人介绍，目前全市有10余家网约车平台公司，有1000余辆合规网约车。我市网约车市场清理整顿行动将持续至明年4月30日。（记者 赵硕）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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