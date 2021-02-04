洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显在伊滨经开区调研时强调：创新引领提质增势打造科技产业新城
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.13 08:58

　　昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显深入伊滨经开区，调研产业发展、项目建设、城市提质、生态治理等工作，强调要瞄准市党代会赋予的新定位，聚焦打造科技产业新城，坚持创新引领，强化产业支撑，持续优化环境，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”提质增势赋能、发挥更大作用。

　　徐衣显高度重视伊滨经开区产业发展，深入国家农机装备创新中心，认真听取企业创新情况，详细了解科研项目进展，他强调，农机装备是洛阳制造业高质量发展的一大支撑，要建好用好国家级制造业创新中心，发挥自身优势，深化创新合作，加快产品研发，抢占国内市场，瞄准细分行业，孵化“专精特新”，为洛阳打造装备制造业基地提供支撑。在凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司，徐衣显仔细了解新型显示玻璃产品性能，听取生产经营情况介绍，勉励企业依托技术优势，强化人才引领，加快项目建设，发挥综合效益。

　　在洛阳轴研所科技产业园、中科信息产业园项目建设现场，徐衣显与业主单位、施工单位负责人深入交流，了解施工进度，详细询问困难和问题。他强调，要深入开展“万人助万企”活动，躬身入局当好服务企业的“店小二”，帮助企业纾困解难，推动项目顺利建设，促进企业健康发展。

　　徐衣显十分关心征迁群众安置、生态环境治理等工作。在伊滨经开区二号安置小区、伊东渠治理工程项目、中央公园项目施工现场，徐衣显详细了解工程进展，强调要切实维护群众利益，高起点规划、高质量建设安置小区，做到市政设施与群众住房同步规划、同步改造、同步交付使用。要切实改善生态环境，把河渠治得更好，把公园建得更美，用群众的获得感检验环境改善的含金量。

　　徐衣显还到洛阳市奥林匹克中心、洛阳市科技馆、洛阳国际会议展览中心、洛阳市文化中心等项目工地，了解规划设计，察看工程进度，强调要优化施工方案，强化质量监管，打造精品工程、样板工程，助推城市功能品质提升。（记者 李三旺）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·康复路上的难题：一半是身体 一半是心理
  • ·怕冷，感觉手臂上有虫子爬……这是糖尿病外周神经病变
  • ·她的右眼看不清、他的双腿皮肤溃烂，都跟这个病有关
    		•
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
        市区公园秋色之绝，当数隋唐城遗址植物园。那你知道这个时节去隋唐城遗址植物园，哪里最有看头？走哪条路线...
  • ·初冬出动，共赴一场运动之约
  • ·徒步偃师柏峪沟 人在画中游
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 洛阳所有高速口防疫卡点均已撤离 恢复...
  • 15日起，洛阳公交可实现NFC充值、查余...
  • 泉舜购物中心恢复营业 记者实地探访
  • 孟津区返乡乡贤庆瑞锋：田间机器轰鸣 ...
  • 洛阳出台方案加快推进网约车合规化 即...
  • 解放路玄武门大街口临时封闭施工 11路...
  • 老旧小区供暖改造暖民心
  • 洛阳将在市县两级机关深入开展解放思...
  • 老城区烧沟社区安装智能型路灯 解决居...
    		•
    百姓呼声
    河南省第二儿童医院年底前一期项目将投用
    滨河南路东延什么时候通车？官方回复
    精彩图片
    致敬！洛阳城市供热离...
    初冬时节 洛阳兴洛湖公...
    洛龙区李楼镇：打造国...
    北方永盛：“智”改生...
    精彩热帖

    洛阳冬之蓝

    山西千年冰洞

    冬初小景

    白头翁
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605