徐衣显在伊滨经开区调研时强调：创新引领提质增势打造科技产业新城

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显深入伊滨经开区，调研产业发展、项目建设、城市提质、生态治理等工作，强调要瞄准市党代会赋予的新定位，聚焦打造科技产业新城，坚持创新引领，强化产业支撑，持续优化环境，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”提质增势赋能、发挥更大作用。

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显深入伊滨经开区，调研产业发展、项目建设、城市提质、生态治理等工作，强调要瞄准市党代会赋予的新定位，聚焦打造科技产业新城，坚持创新引领，强化产业支撑，持续优化环境，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”提质增势赋能、发挥更大作用。

徐衣显高度重视伊滨经开区产业发展，深入国家农机装备创新中心，认真听取企业创新情况，详细了解科研项目进展，他强调，农机装备是洛阳制造业高质量发展的一大支撑，要建好用好国家级制造业创新中心，发挥自身优势，深化创新合作，加快产品研发，抢占国内市场，瞄准细分行业，孵化“专精特新”，为洛阳打造装备制造业基地提供支撑。在凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司，徐衣显仔细了解新型显示玻璃产品性能，听取生产经营情况介绍，勉励企业依托技术优势，强化人才引领，加快项目建设，发挥综合效益。

在洛阳轴研所科技产业园、中科信息产业园项目建设现场，徐衣显与业主单位、施工单位负责人深入交流，了解施工进度，详细询问困难和问题。他强调，要深入开展“万人助万企”活动，躬身入局当好服务企业的“店小二”，帮助企业纾困解难，推动项目顺利建设，促进企业健康发展。

徐衣显十分关心征迁群众安置、生态环境治理等工作。在伊滨经开区二号安置小区、伊东渠治理工程项目、中央公园项目施工现场，徐衣显详细了解工程进展，强调要切实维护群众利益，高起点规划、高质量建设安置小区，做到市政设施与群众住房同步规划、同步改造、同步交付使用。要切实改善生态环境，把河渠治得更好，把公园建得更美，用群众的获得感检验环境改善的含金量。

徐衣显还到洛阳市奥林匹克中心、洛阳市科技馆、洛阳国际会议展览中心、洛阳市文化中心等项目工地，了解规划设计，察看工程进度，强调要优化施工方案，强化质量监管，打造精品工程、样板工程，助推城市功能品质提升。（记者 李三旺）