洛阳召开国家节水型城市创建工作推进会 徐衣显出席会议并讲话

昨日上午，我市召开国家节水型城市创建工作推进会，对创建工作进行动员部署。市委副书记、代市长徐衣显出席会议并讲话，强调要坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”原则，全力创建国家节水型城市，加快建设美丽洛阳，厚植高质量发展底色，提升可持续发展能力，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”提供有力支撑保障。

徐衣显在国家节水型城市创建工作推进会上强调

以“四水四定”原则引领高标准创建工作

为建强副中心形成增长极提供有力保障

昨日上午，我市召开国家节水型城市创建工作推进会，对创建工作进行动员部署。市委副书记、代市长徐衣显出席会议并讲话，强调要坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”原则，全力创建国家节水型城市，加快建设美丽洛阳，厚植高质量发展底色，提升可持续发展能力，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”提供有力支撑保障。

徐衣显指出，开展节水型城市创建是牢记总书记嘱托、践行新发展理念的重要举措，是破解水资源短缺、实现循环化利用的迫切需要，也是推动高质量发展、保障高品质生活的基础支撑。要切实提高政治站位，全面贯彻落实党中央和省委、市委推进生态文明建设的各项部署要求，全力争取创建成功。

徐衣显强调，一要统一思想认识，坚决扛牢创建责任。深入贯彻市第十二次党代会精神，以创建国家生态文明建设示范市为抓手，将建设节水型城市与城市有机更新、污染防治攻坚等紧密结合，打造“天蓝地绿水碧”的美丽洛阳，让群众享有更多获得感、幸福感、安全感。二要精准对标对表，全面推进创建工作。要严格对照创建指标体系，压实责任链条，盯紧时间节点，抓住重点难点，对症下药、整改提升、培育亮点，确保创建工作措施有力、特色突出、成效明显。三要着眼长远发展，巩固扩大创建成果。坚持“四水四定”原则，把创建工作与产业转型升级结合起来，与提高民生质量结合起来，促进发展方式转变，推动城市品质提升，实现经济效益、社会效益、生态效益有机统一。四要强化统筹协调，切实凝聚创建合力。牢固树立“一盘棋”思想，坚持齐抓共管，加强协调联动，广泛宣传发动，教育和引导全社会形成科学正确的爱水、用水、护水习惯，推动日常督查、重点督查和阶段性模拟考核有效衔接，合力推动创建目标圆满完成。

王军参加会议。(记者 李三旺)