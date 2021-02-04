老旧小区供暖改造暖民心

11月12日，在老城区隋唐城小区，市热力公司的工作人员正在调试供暖设备，15日前具备供热条件。
11月12日，在老城区隋唐城小区，市热力公司的工作人员正在调试供暖设备，15日前具备供热条件。
11月12日，在老城区隋唐城小区，市热力公司的工作人员正在调试供暖设备，15日前具备供热条件。
今年，为让更多群众享受集中供热的便利和舒适，市热力公司配合各城市区，积极开展老旧小区供热设施改造工作。截至目前，已完成33个小区的供热改造，预计今冬采暖期并网供热。届时居民可温暖过冬天，切实增强群众获得感和幸福感。（记者 李卫超 通讯员 张建华 摄）
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