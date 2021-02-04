洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

老旧小区供暖改造暖民心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.12 20:47

　　11月12日，在老城区隋唐城小区，市热力公司的工作人员正在调试供暖设备，15日前具备供热条件。

　　今年，为让更多群众享受集中供热的便利和舒适，市热力公司配合各城市区，积极开展老旧小区供热设施改造工作。截至目前，已完成33个小区的供热改造，预计今冬采暖期并网供热。届时居民可温暖过冬天，切实增强群众获得感和幸福感。（记者 李卫超 通讯员 张建华 摄）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·康复路上的难题：一半是身体 一半是心理
  • ·怕冷，感觉手臂上有虫子爬……这是糖尿病外周神经病变
  • ·她的右眼看不清、他的双腿皮肤溃烂，都跟这个病有关
    		•
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
        市区公园秋色之绝，当数隋唐城遗址植物园。那你知道这个时节去隋唐城遗址植物园，哪里最有看头？走哪条路线...
  • ·初冬出动，共赴一场运动之约
  • ·徒步偃师柏峪沟 人在画中游
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳：奋力绘就乡村全面振兴新画卷
  • 今年年底前，洛阳所有共享助力车要配头盔
  • 骑电动车不佩戴头盔会被处罚吗？ 洛阳...
  • 洛阳所有高速口防疫卡点均已撤离 恢复...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 洛阳召开创建“东亚文化之都”工作推进会
  • 徐衣显调研城市民生工程和冬季供暖保...
  • 因医保系统升级目前自费住院，后期该...
  • 建设都市圈 青年在行动
  • 触摸城市脉动 领略青春生活
    		•
    百姓呼声
    河南省第二儿童医院年底前一期项目将投用
    滨河南路东延什么时候通车？官方回复
    精彩图片
    致敬！洛阳城市供热离...
    初冬时节 洛阳兴洛湖公...
    洛龙区李楼镇：打造国...
    北方永盛：“智”改生...
    精彩热帖

    洛阳冬之蓝

    山西千年冰洞

    冬初小景

    白头翁
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605