红色资源“变身”党史学习教育“打卡地”

12日，在位于洛龙区李楼镇城角社区的洛龙党史教育纪念馆，党员群众正在参观学习。
12日，在位于洛龙区李楼镇城角社区的洛龙党史教育纪念馆，党员群众正在参观学习。
12日，在位于洛龙区李楼镇城角社区的洛龙党史教育纪念馆，党员群众正在参观学习。
该馆占地面积248平方米，依托地下党工作者丁国华旧居修复而建，主要分为地下联络点旧址、丁国华工作生活区、新中国成立前李楼地区党组织情况一览区、红色精神代代传展厅，集中展示新中国成立前李楼地区党组织建立发展情况，以及本地区革命先烈感人事迹。该馆今年7月建成开放以来，受到党员群众欢迎，已成为开展党史学习教育的热门“打卡地”。（记者 鲁博 通讯员 苟华云 张怡博 摄）
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