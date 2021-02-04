洛阳民警指导辖区群众开展灭火演练

近日，洛阳市公安局涧西分局珠江路派出所兴隆花园警务室联合珠江路办事处、兴隆花园社区，指导辖区物业和商户开展冬季消防安全演练。 近日，洛阳市公安局涧西分局珠江路派出所兴隆花园警务室联合珠江路办事处、兴隆花园社区，指导辖区物业和商户开展冬季消防安全演练。 演练中，民警指导大家进行自救逃生、人员疏散、灭火器材使用等科目练习，并对扑火过程中的注意事项以及遇到火情时的应急处置方法进行讲解，提高了辖区居民、物业和商户的消防安全意识和发生火灾时应变处置能力。（记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图）