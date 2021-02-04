万人助万企进行时：一企需用电 多方来支援

12日上午，伴随着连续数天的冬日暖阳，在位于洛阳市洛龙区顺兴信息科技园的洛阳众信佳智能网络科技有限公司内，业务对接声此起彼伏，处处一片火热场景。不过对于企业来说，更多的暖意来自园区3号楼下新设的一处变压供电装置。

众信佳工作人员在对接业务

12日上午，伴随着连续数天的冬日暖阳，在位于洛阳市洛龙区顺兴信息科技园的洛阳众信佳智能网络科技有限公司内，业务对接声此起彼伏，处处一片火热场景。不过对于企业来说，更多的暖意来自园区3号楼下新设的一处变压供电装置。

作为国内领先的大数据呼叫中心服务提供商下设机构，众信佳洛阳公司近年形成了集市场咨询、大数据分析应用、呼叫中心运营于一体的业务运营体系，并成功服务多家国内互联网知名企业。

今年7月，该企业在顺兴科技园3号楼新启动一条业务线，其工作量实现短期迅速上升，但甜蜜的烦恼随之而来——电不够用了。

“我们刚向部门反映，问题就进入解决阶段，整个过程也让人感觉特别温暖，进一步坚定了我们扎根园区发展的决心。”众信佳洛阳公司运营经理刘峰感动地说。

刘峰的感动来自多个方面。

有政府层面的及时支援，洛龙区助企服务员白鸽在得知企业诉求后，第一时间组织相关委局牵头，多次与顺兴科技园和市供电部门对接召开现场会，与企业共同研究、提出解决思路。在整个解决过程中，洛龙区全力推动问题落实，全程协调供电部门尽快做出线路改造方案设计，同时协助园区将供电手续提交至市供电部门，协调供电审批进程，保障机器到位后可第一时间安装。

有园区平台的协调推进。原本，顺兴科技园在建设之初采用双回路设计方案，在正常情况下完全可以保障企业用电。但由于此次升级改造幅度较大，园区提前通知相关企业做好数据存储和业务暂停，针对无法暂停业务的企业，园区则花费万余元租用移动供电车，最多时有4辆移动供电车在园区内同时投用，最大限度保证了企业正常运转。

有兄弟企业的配合支持。在企业供电升级的短期对策中，顺兴科技园整个3号楼在一定时间内都暂停使用空调，各相关企业表示充分理解，用实际行动支持了此次供电升级行动的开展。

最终，顺兴科技园线路改造工程及变压器安装于日前顺利完成，满足了企业新增的用电需求。众信佳洛阳公司也随之交出一份令人满意的答卷——自7月启动新业务线以来，该企业在该业务上的工作人员从原先的200人增至350人，服务客户也从5万家增至7万家，实现了迅速发展。（记者 陈曦 特约通讯员 苟华云 文/图）