15日起，洛阳公交可实现NFC充值、查余额功能

12日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，洛阳公交NFC充值、查余额功能即将上线。

12日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，洛阳公交NFC充值、查余额功能即将上线。

15日起，洛阳市公交集团洛阳行App将在各大应用市场上线安卓版手机NFC充值、查余额功能，市民可在手机应用市场中更新下载，也可扫二维码下载最新版洛阳行App。

据了解，NFC充值、查余额功能可实现电子钱包充值、成人月票卡充值、学生月票卡充值、互联互通卡充值、敬老卡年审和卡片余额查询功能。

也就是说，该功能上线后，可实现洛阳公交洛阳行App用户，使用手机即可完成对洛阳市公交集团发售的所有卡种的贴卡充值。

不过，NFC充值、查余额功能需具备NFC功能的手机才可实现。安卓版手机洛阳行App的NFC充值、查余额功能将同步更新上线。