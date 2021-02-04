解放路玄武门大街口临时封闭施工 11路、33路等多条公交线路调整

12日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，因解放路玄武门大街口临时封闭施工，由北向南方向无法通行，即日起，途经公交线路将进行临时调整。
12日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，因解放路玄武门大街口临时封闭施工，由北向南方向无法通行，即日起，途经公交线路将进行临时调整。
12日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，因解放路玄武门大街口临时封闭施工，由北向南方向无法通行，即日起，途经公交线路将进行临时调整。
11路、33路、41路、68路、202路：去程走玄武门大街、纱厂北路、纱厂东路、解放路恢复原线；11路、28路解放路玄武门大街始发站暂不停靠。
61路：回程行驶至玄武门大街解放路口后，改走玄武门大街、金谷园路、中州路恢复原线。
50路、81路：去程走玄武门大街、纱厂北路、纱厂东路、金谷园路恢复原线，解放路春晴路口站暂不停靠。
83路：去程走春晴路、解放路恢复原线；回程走玄武门大街、金谷园路、春晴路中段68路调度室暂设为终点站。
92路：去程走玄武门大街、金谷园路、春晴路、解放路恢复原线；回程玄武门大街103站暂设为终点站。
109路：回程终点站洛阳站暂不停靠，走玄武门大街、金谷园路、春晴路恢复原线。（记者 冯莹雅 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605