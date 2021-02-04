打破国外垄断！“洛阳造”大型海洋工程装备完成沉桩试验

12日，洛报融媒记者从中信重工机械股份有限公司获悉，该企业自主研制的超大型海洋工程装备——3000千焦液压打桩锤完成沉桩试验。该试验的成功，标志着我国海工装备领域“卡脖子”重点关键产品攻关实现新突破，已达到国际先进技术水平，打破了国外同类产品长期垄断的局面。

12日，洛报融媒记者从中信重工机械股份有限公司获悉，该企业自主研制的超大型海洋工程装备——3000千焦液压打桩锤完成沉桩试验。该试验的成功，标志着我国海工装备领域“卡脖子”重点关键产品攻关实现新突破，已达到国际先进技术水平，打破了国外同类产品长期垄断的局面。

中信重工自主研制的3000千焦液压打桩锤酷似一支超大型“针筒”，其高度近20米，重量达500吨，是国内首台大型整体式锤芯结构液压打桩锤。该液压打桩锤核心关键部件——特殊材质锤芯长度超过15米，重达152吨，是我国海洋工程装备领域亟须突破的“卡脖子”产品。

液压打桩锤是一种以液压能为驱动力，利用锤击沉桩原理进行海上桩基施工作业的工程设备，它的作用就是在施工初期将长约80米的钢桩打入海床大陆架底部，使钢桩像一根根的金箍棒一样起到“定海神针”的作用，以保障后续作业安全顺利进行。液压打桩锤可广泛服务于港口拓展、海上风电资源、海上矿产资源和海上油气资源的开发等领域，尤其适合大型钢桩海上沉桩作业施工。

随着国家海洋强国战略和“一带一路”建设的不断推进，海上风电开发和深海矿产、油气资源的开采对大型液压打桩锤的需求很大。大型液压打桩锤是目前世界海洋资源开发施工市场的主力设备之一，此前我国只能依赖采取进口方式购买此类设备，被海上风电领域称为“一锤难求”。

抢抓海上风电产业发展机遇，中信重工聚焦解决我国海上风电基础施工核心装备依赖进口的“卡脖子”难题，专门组建了跨部门、跨专业、跨系统的项目团队，依托40多年重大装备研发的技术沉淀和产品制造经验，积极牵头承担了工信部高技术船舶科研项目“海上作业液压打桩锤”的研发。

今年以来，中信重工先后完成了液压打桩锤动力站和控制室联动调试、送桩体试装、厂内总装、陆上打击试验等工作。前不久，中信重工自主研制的3000千焦液压打桩锤分别在江苏南通黄海如东H4风场、H8风场和H10风场完成了3根钢桩的沉桩测试，且一次性完成首根桩(直径6米，长77米)打桩作业，沉桩深度达到43.5米。根据海上沉桩作业试验数据，其关键参数指标均达到设计要求，相关技术达到国际先进水平。

下一步，中信重工将积极推进能量级3500千焦以上系列化液压打桩锤的研究攻关及产业化，着力研发水深200米到1500米的深水打桩锤，助力海洋工程装备实现国产化，不断满足我国未来海洋基础工程从近海到深海的拓展需求。(记者 戚帅华 通讯员 张琳)