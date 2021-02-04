洛阳党员干部群众认真学习领会党的十九届六中全会精神

中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议于2021年11月8日至11日在北京举行。

中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议于2021年11月8日至11日在北京举行。洛阳广大党员干部群众第一时间学习领会全会精神，大家一致认为，党的十九届六中全会是我们党的历史上的一座里程碑，要深入学习贯彻全会精神，凝聚共识、抖擞精神，不忘初心、牢记使命，坚定信心跟党走，在新时代新征程上展现新气象新作为。

“我们党百年奋斗积累的宝贵历史经验，既有一以贯之的历史传承，也有守正创新的时代创造。”孟津区委书记杨劭春说，全会全面总结了党的百年奋斗重大成就和历史经验问题，为我们明确了前进方向，提振了谋事创业的信心。孟津将认真学习宣传贯彻全会精神，结合当前正在开展的“思想大解放、理念大转变、能力大提高、改革大突破、效能大提升、发展大跨越”大讨论活动，以思想“破冰”引领发展“破局”，以补齐“短板”锻造发展“长板”，以局部“量变”推动发展“质变”，锚定既定奋斗目标，埋头苦干、奋勇争先，真正把学习成果转化为工作成效，奋力开创孟津发展新局面，为建强副中心、形成增长极、重振新辉煌作出更大贡献。

“党的十九届六中全会具有重大的现实意义和深远的历史意义。”市委党校党史党建教研部副主任吕新江表示，全会必将激励全党全国各族人民增强历史自信、历史自觉，奋力走好新时代赶考路。

“这是我们党高举旗帜、自信昂扬的政治宣言书，是以史为鉴、开创未来的时代动员令。”栾川县人民检察院党组书记、检察长潘萌表示，作为一名基层检察院检察长，自己将永葆“赶考”姿态，履行新时代检察机关法律监督工作职责，积极服务经济社会发展大局，坚守为民情怀，严格公正执法，推动法治社会建设，用实际行动回应人民群众对公平正义的期待。

百年风华正茂，奋斗正当其时。洛阳理工学院马克思主义学院党总支书记侯丙孬说，将把全会精神及时准确全面落实到高校思政课教学中，引导青年紧紧凝聚在党的周围，自觉把个人理想同国家民族的奋斗目标统一起来，在全面建设社会主义现代化国家新征程上绽放青春之花。

党中央的号召，在嵩县退役军人事务局党组书记孔冬冬心中激起万千涟漪。“作为一名基层党组书记，我将带头深入学习、深刻领会全会精神，进一步提高政治站位，坚定理想信念，牢记初心使命，扛牢政治责任，和干部职工一起全力做好退役军人引领服务工作。”孔冬冬表示。

“要把落实全会精神体现到具体行动中，努力推动街道经济高质量发展。”涧西区南昌路街道党工委副书记、办事处主任张盼盼表示，街道将扎实开展“万人助万企”活动，打造高税收的特色楼宇经济，让青年人爱来、常来，拉动消费聚人气。“学习贯彻全会精神，我们将带领党员群众努力奋斗，共创美好生活！”张盼盼说。(洛报融媒记者 孙小蕊)