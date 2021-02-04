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洛阳市授牌成立4家妇女儿童维权工作站
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.12 16:03

　　12日上午，洛阳市授牌成立4家妇女儿童维权工作站。今后，若您在婚姻家庭生活、子女成长教育等方面遇到困扰，可以到这些妇女儿童维权工作站寻求帮助。

　　4家妇女儿童维权工作站分别为：河南开物律师事务所、河南辰文律师事务所、洛阳市婚姻家庭咨询师协会、洛阳市晨曦心理咨询中心。未来，这4家机构将面向公众提供公益心理咨询、法律咨询，符合条件的还可提供法律援助。

　　维护妇女儿童合法权益是妇联组织的基本职能，成立妇女儿童维权工作站是洛阳市妇联与洛阳市司法局创新妇女儿童维权新途径的一项有益探索。洛阳市妇联有关负责人介绍，为更好维护妇女儿童合法权益，维护社会稳定，洛阳市妇联建立了“1144”维权工作机制，即“1组、1中心、4官进妇联、4站”，在平安建设工作小组的指导下，由洛阳市妇联妇女儿童维权服务中心具体负责，邀请公、检、法、司四个部门精英女性代表为主的“四官”走进妇联，通过四个洛阳市妇女儿童维权工作站点提供帮助，针对妇女维权复杂典型案例进行会商研判，共同保障妇女儿童合法权益。下一步，洛阳市将在涧西区、洛龙区进行试点。

　　活动现场，被授牌机构代表纷纷表示，将发挥各自优势，积极参与、形成合力，调配精锐团队、提供精准服务，开展相关法律知识宣传，切实保障妇女儿童合法权益，为构建法治洛阳、平安洛阳贡献力量。(洛报融媒记者 李冰 见习记者 谢娜娜 通讯员 董翠翠 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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