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洛阳所有高速口防疫卡点均已撤离 恢复正常
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.12 15:17

　　今天，河南部分站点通行政策有变，其中洛阳周边已经全部撤离，恢复正常。截至11月12日上午11点部分高速口仍设卡点，具体情况如下：

　　洛阳

　　所有高速口卡点均已撤离

　　郑州周边

　　1、连霍高速、京港澳高速郑州段目前正常上下站。

　　2、因疫情管控，连霍高速荥阳站、上街站上道车辆均需要持有48小时阴性核酸证明方可上站，下站车辆正常通行。

　　3、郑新黄河大桥收费站未设置防疫卡点，疫情防控措施无变化，车辆正常通行。

　　4、登封地区无卡点，正常通行。

　　安阳、鹤壁、新乡、漯河、信阳、南阳

　　未设卡点，上下站正常

　　开封

　　开封站：1.来自中高风险地区所在地市和省外地市车辆和人员需提供48小时核酸检测阴性报告、健康码、行程码，测量体温可以下站；2.其他车辆和人员出示健康码、行程码，测量体温可以下站。

　　兰考站：1.省外中高风险车辆一律劝返，低风险地区持48小时核酸证明；2.省内中高风险地区持48小时核酸证明，查验双码，无异常可下道；3.省内低风险地区车辆查验双码，测量体温，无异常可下站。

　　开封东站、陈留站：所有经过交通防疫查验点人员查健康码、行程码。1.凡郑州、周口车辆和人员一律劝返；2.所有中高风险地区车辆和人员一律劝返；3.凡省外低风险地区车辆和人员查验48小时核酸检测阴性证明，无证明的一律劝返。

　　杜良站： 1.凡郑州、周口车辆和人员查验48小时核酸检测阴性证明，无证明的一律劝返；2.其他地区车辆和人员查验行程码、健康码、进行信息登记可以通过。

　　通许东站：1.省内、省外中高风险车辆一律劝返；2.省内低风险地区持48小时核酸证明，查验双码。

　　速尉氏北站：实施疫情管控，所有下道司乘需扫行程码、健康码，测量体温，对荥阳、新密、金水区等中高风险地区人员进行劝返。

　　许昌

　　许昌东区站出口广场、许昌北站出口广场对所有驶出高速车辆的司乘人员进行测体温，双码查验；郑州及周口牌照车辆需持48小时核酸证明可以下高速。

　　周口

　　1、周口站：中高风险地区劝返，其它地区下道车辆需要核对行程码和健康码，并出示48小时核酸检测证明，不符合要求的人员、车辆一律劝返。

　　2、周口扶沟西站：站除物资保障类车辆，其他普通车辆禁行，应急物资车辆提供48小时核酸证明。3、大广高速、商南高速周口段各收费站下道人员需要查验行程码和健康码，进市区需要48小时核酸检测阴性证明，不满足条件的一律劝返。

　　商丘

　　1、连霍高速：芒砀山站、夏邑站、虞城站、睢阳站、商丘站，中高风险地区车辆、人员(郑州、周口等)需出示健康码、行程码及测量体温(中高风险地区需持48小时内核酸检测证明，中高风险地区人员无核酸证明的现场检测)。民权站，所有下道车辆人员需要出示健康码，行程码与民权籍身份证。对于非民权籍车辆原则上一律劝返，对于中高风险返回的民权籍车辆人员需出示24小时核酸阴性报告。对于健康码与行程码为黄码、红码的人员一律带走隔离；宁陵站，所有下道车辆人员需要出示健康码，行程码。对于中高风险地区车辆、人员(郑州、周口等)需检测健康码、行程码及测量体温(中高风险地区需持48小时内核酸检测证明)。

　　2、济广高速：新区北站新区北站，所有下道车辆人员需要出示健康码，行程码(两者为绿码)。对于中高风险地区车辆、人员(郑州、周口等)需检测健康码、行程码及测量体温，(中高风险地区需持48小时内核酸检测证明，中高风险地区人员无核酸证明的现场检测)；新区南站对所有下道车辆人员需要出示健康码，行程码(两者为绿码)。对于有两者不全是绿码需持48小时内核酸检测证明，木兰站主要查询中高风险地区车辆(郑州、周口、信阳)需检测健康码、行程码及测量体温，(中高风险地区需持48小时内核酸检测证明)。双八站疫情管控人员卡点撤离。

　　3、商南高速：柘城北站，所有下道车辆人员需要出示健康码，行程码。对于中高风险地区车辆、人员(郑州、周口等)需检测健康码、行程码及测量体温，(中高风险地区需持48小时内核酸检测证明)；柘城西站、毛堌堆站，主要查询中高风险地区(豫A牌照)车辆的健康码、行程码及测量体温；梁园站梁园站对所有下道车辆人员需要出示健康码，行程码(两者为绿码)，对于中高风险地区车辆、人员(郑州、周口等)需检测健康码、行程码及测量体温，(中高风险地区需持48小时内核酸检测证明)。

　　4、盐洛高速：永城南站，所有下道车辆人员需要出示健康码，行程码。对于中高风险地区车辆、人员(郑州、周口等)需检测健康码、行程码、测量体温及需持48小时内核酸检测证明。

　　（来源：中原网）⑥
[ 责任编辑：唐好优 ]
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