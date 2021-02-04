涧西区部分社区以“互联网+”方式助力防疫

“如果没有这些电子防疫二维码，我们在疫情防控卡点的日常工作，还会因为繁琐的填表流程等牵扯大量人力。”12日上午，在洛阳市涧西区周山路街道周山社区的一处防疫卡点，社区党委书记刘国平一边指着身边的二维码展示牌一边这样介绍。

“如果没有这些电子防疫二维码，我们在疫情防控卡点的日常工作，还会因为繁琐的填表流程等牵扯大量人力。”12日上午，在洛阳市涧西区周山路街道周山社区的一处防疫卡点，社区党委书记刘国平一边指着身边的二维码展示牌一边这样介绍。

在这面展示牌上，洛报融媒记者看到共展示有包括外地返洛人员登记码、外卖及快递人员登记码、人员来访登记码等在内的7张二维码。

“有了这些电子防疫码，不仅可以省去人工登记的麻烦，还能够最大限度地减少人员接触。”刘国平说，更值得一提的是，相比纸质登记表常因字迹潦草出现难以辨认的情况，电子登记不仅一目了然，信息的准确率也大获提高，同时，这套电子防疫系统还支持上传实时定位的功能，可帮助社区全方位地了解外来人员的动态。