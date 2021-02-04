不能开口说话，却能顺利信访。这是日前发生在洛阳市伊滨经开区纪工委信访室里的一件暖心事。

不能开口说话，却能顺利信访。这是日前发生在洛阳市伊滨经开区纪工委信访室里的一件暖心事。

这天，一面镶有“热心耐心接待 真心为民解困”金色大字的锦旗，饱含着信访人的谢意，被送到该区纪工委信访室。

这事还得从数月之前说起。今年7月的一天，伊滨经开区纪工委信访室忽然接到楼下保安打来的电话：“来了一位残障人士，不能说话，像是要反映问题。”

“无声”信访？能否进行沟通？交流不畅怎么办？一连串的问题，让信访室里的气氛一下子紧张起来。

工作人员韦明喆把信访人接进门，信访室主任许宏伟急忙倒上一杯水，问：“你能听明白我们说话吗？”信访人点点头，拿出身份证和一个小本子。许宏伟见状，松了口气，心中有了底。

就这样，信访人写一句，许宏伟和韦明喆写一句，经过一番纸上交谈，事情的来龙去脉渐渐浮出水面。

原来，这位信访人是伊滨经开区李村镇李东社区居民，名叫王洪涛，夫妻二人都是残疾人，生活困难。去年7月，社区给王洪涛的女儿申请了无抚儿童保障补贴，每月950元，今年有两个月没有到账。于是，王洪涛先后前往镇、区有关部门反映此事，可几个月过去了，钱还是没到账。

“您反映的问题我们已经清楚了，我们会尽快帮您核实情况，解决问题，可以吗？”许宏伟在纸上与下这段话。王洪涛看后，高兴地写下：“好，谢谢你们。”

送走了王洪涛，许宏伟按规定第一时间把问题转办至李村镇。然而，大家的心却一直放不下。许宏伟说，每月950元，对于这个残疾家庭来说不是小数目。王洪涛与人沟通困难，问题究竟能不能快速顺利解决？这些担忧，萦绕在大家心头。

想到这里，许宏伟立刻与区社会事务局取得联系，经多方了解，终于弄明白钱款迟迟没有补发到位的原因。原来，由于王洪涛提供的收款资料存在问题，无法反映收款情况，导致款项无法落实，需当事人到镇民政办重新核对账目。知悉情况后，许宏伟又立刻联系了镇民政办，协调工作人员靠前一步，主动解决此事。与此同时，他又与镇纪委联络，请他们督促办理并及时反馈结果。

“补贴款到账了吗？”10月22日，伊滨经开区纪工委负责人专程来到王洪涛家里，核实此事的办理结果。

“收到了、收到了，感谢你们的关心和帮助。”王洪涛的父亲连声道谢，并告诉大家，王洪涛已于日前外出打工。怕大家不放心，他又视频联系王洪涛，确认问题已得到圆满解决。（记者 李三旺 通讯员 张艳艳 王薇薇）