洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“无声”的信访
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.12 15:00

　　不能开口说话，却能顺利信访。这是日前发生在洛阳市伊滨经开区纪工委信访室里的一件暖心事。

　　这天，一面镶有“热心耐心接待 真心为民解困”金色大字的锦旗，饱含着信访人的谢意，被送到该区纪工委信访室。

　　这事还得从数月之前说起。今年7月的一天，伊滨经开区纪工委信访室忽然接到楼下保安打来的电话：“来了一位残障人士，不能说话，像是要反映问题。”

　　“无声”信访？能否进行沟通？交流不畅怎么办？一连串的问题，让信访室里的气氛一下子紧张起来。

　　工作人员韦明喆把信访人接进门，信访室主任许宏伟急忙倒上一杯水，问：“你能听明白我们说话吗？”信访人点点头，拿出身份证和一个小本子。许宏伟见状，松了口气，心中有了底。

　　就这样，信访人写一句，许宏伟和韦明喆写一句，经过一番纸上交谈，事情的来龙去脉渐渐浮出水面。

　　原来，这位信访人是伊滨经开区李村镇李东社区居民，名叫王洪涛，夫妻二人都是残疾人，生活困难。去年7月，社区给王洪涛的女儿申请了无抚儿童保障补贴，每月950元，今年有两个月没有到账。于是，王洪涛先后前往镇、区有关部门反映此事，可几个月过去了，钱还是没到账。

　　“您反映的问题我们已经清楚了，我们会尽快帮您核实情况，解决问题，可以吗？”许宏伟在纸上与下这段话。王洪涛看后，高兴地写下：“好，谢谢你们。”

　　送走了王洪涛，许宏伟按规定第一时间把问题转办至李村镇。然而，大家的心却一直放不下。许宏伟说，每月950元，对于这个残疾家庭来说不是小数目。王洪涛与人沟通困难，问题究竟能不能快速顺利解决？这些担忧，萦绕在大家心头。

　　想到这里，许宏伟立刻与区社会事务局取得联系，经多方了解，终于弄明白钱款迟迟没有补发到位的原因。原来，由于王洪涛提供的收款资料存在问题，无法反映收款情况，导致款项无法落实，需当事人到镇民政办重新核对账目。知悉情况后，许宏伟又立刻联系了镇民政办，协调工作人员靠前一步，主动解决此事。与此同时，他又与镇纪委联络，请他们督促办理并及时反馈结果。

　　“补贴款到账了吗？”10月22日，伊滨经开区纪工委负责人专程来到王洪涛家里，核实此事的办理结果。

　　“收到了、收到了，感谢你们的关心和帮助。”王洪涛的父亲连声道谢，并告诉大家，王洪涛已于日前外出打工。怕大家不放心，他又视频联系王洪涛，确认问题已得到圆满解决。（记者 李三旺 通讯员 张艳艳 王薇薇）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·康复路上的难题：一半是身体 一半是心理
  • ·怕冷，感觉手臂上有虫子爬……这是糖尿病外周神经病变
  • ·她的右眼看不清、他的双腿皮肤溃烂，都跟这个病有关
    		•
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
        市区公园秋色之绝，当数隋唐城遗址植物园。那你知道这个时节去隋唐城遗址植物园，哪里最有看头？走哪条路线...
  • ·初冬出动，共赴一场运动之约
  • ·徒步偃师柏峪沟 人在画中游
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市热力公司提前开阀 集中供热步入...
  • 今年年底前，洛阳所有共享助力车要配头盔
  • 北方永盛：“智”改生产线 提高产销量
  • 洛龙区李楼镇：打造国际牡丹园 抓好...
  • 骑电动车不佩戴头盔会被处罚吗？ 洛阳...
  • 初冬时节 洛阳兴洛湖公园美如画
  • 致敬！洛阳城市供热离不开这群“清道夫”
  • 洛阳召开创建“东亚文化之都”工作推进会
  • 第四届进博会上 洛阳交易团达成意向成...
  • 徐衣显调研城市民生工程和冬季供暖保...
    		•
    百姓呼声
    河南省第二儿童医院年底前一期项目将投用
    滨河南路东延什么时候通车？官方回复
    精彩图片
    致敬！洛阳城市供热离...
    洛龙区李楼镇：打造国...
    初冬时节 洛阳兴洛湖公...
    北方永盛：“智”改生...
    精彩热帖

    洛阳冬之蓝

    山西千年冰洞

    冬初小景

    白头翁
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605