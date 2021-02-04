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洛阳将在市县两级机关深入开展解放思想大讨论
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.12 15:00

　　记者今日获悉，洛阳市委党史学习教育领导小组日前印发《关于在党史学习教育中开展解放思想大讨论的实施意见》(下称《通知》)，从11月开始，洛阳在市县两级机关中深入开展解放思想大讨论。

　　此次大讨论以“解放思想、创新发展”为主题，广泛开展大学习、大调研、大讨论，旨在深入推进党史学习教育，学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实省、市党代会精神，凝聚全市思想共识，走好创新引领发展之路，以思想观念大解放推动改革发展大突破。

　　大讨论将坚持问题导向，重点做到“五破五立”，即：一是坚决破除“在谋划推动工作时，习惯用政府主导的行政手段，局限于体制内的资源，忽视市场和社会的力量”的陈旧观念，牢固树立尊重公平竞争、注重市场配置资源、注重创新驱动的强烈市场经济意识。二是坚决破除“说起工作思路一套一套，习惯于开会作部署、对下提要求，听汇报、作指示，却不深入研究工作、拿出具体办法措施”的懒政思想，牢固树立务实重干、主动躬身入局、带头研究解决新问题新情况的工作导向。三是坚决破除“遇到问题缺乏担当精神，想问题局限于条条框框，不愿意积极想办法为基层和企业解决困难”的官本位思想，牢固树立主动担当、高效运转、敬业奉献的“店小二”服务意识。四是坚决破除“习惯跟自己比、跟周边地市比，自我感觉良好，满足发展现状”的安逸思想，牢固树立跳出洛阳看洛阳、跳出洛阳谋划洛阳的进取意识。五是坚决破除“满足于完成上级部署的改革任务，上级文件没有规定的不敢做，其他地方没有做过的不敢试，满足于跟在别人后面复制改革经验”的保守思想，牢固树立勇于探索、大胆实践、主动求变、率先改革的创新意识。

　　《通知》指出，这次解放思想大讨论是洛阳党史学习教育的重要内容，将贯穿今后一个时期党史学习教育全过程。大讨论包括广泛开展学习讨论、高质量召开专题民主生活会、全面整改存在问题三项重点工作。

　　《通知》明确，市县两级机关要广泛开展学习研讨，举办专题辅导，借鉴先进经验，深入一线调研，通过开展形式多样的学习活动，学出发展规律、视野格局，学出动力压力、决心信心，学出思路举措、激情干劲，坚定理想信念。要召开党史学习教育专题民主生活会，对照“五破五立”，认真检视反思、广泛征求意见、形成问题清单，全面深入查摆本系统、本单位以及个人存在的问题，用正视问题、认清危害、看到差距倒逼解放思想、转变观念，增强担当精神、进取意识。要坚持问题导向、需求导向、结果导向，对查摆的思想作风、能力素质、体制机制、服务效能问题进行全面整改，全面树立改革创新的思维，推动洛阳经济社会发展。

　　据了解，大讨论由市委党史学习教育领导小组牵头开展，各级党委(党组)党史学习教育领导小组协同推进，确保市县两级机关全覆盖。市委党史学习教育各巡回指导组要对各地各单位大讨论开展情况督导指导，并及时向市委党史学习教育领导小组办公室反馈形式主义、官僚主义等问题，及时提供基层的好经验好做法。把解放思想大讨论情况纳入领导班子和领导干部考核、纳入党建考核、纳入意识形态考核、纳入政治巡察范围，对推进不力的要严肃追责问责。（记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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