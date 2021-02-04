网友建议“违停15分钟柔性执法”执法人员应现场等待 相关部门：理解有误

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳市区违停“15分钟”到场免罚，15：01被贴条，15：05跟城市管理局电话沟通，被告知跟执法人员联系，城市管理局的工作人员说15分钟申诉是要在执法人员贴条时车主抵达车前才可申诉，这种概率太低，执法人员是否应该在现场等待15分钟？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：市区违停“15分钟”到场免罚，我的车15：01被贴条，我15：05跟城市管理局电话沟通，工作人员说15分钟内申诉是要在执法人员贴条时车主抵达车前才可申诉，我觉得这种概率太低，执法人员是否应该在现场等待15分钟？

对此，市城市管理局回复： “15分钟柔性执法”是根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行政机关应当对当事人进行教育制定的。”是违停执法的创新举措，目的是更好地便民惠民。

一是“15分钟柔性执法”不能简单等同为15分钟内对违法行为不予行政处罚。“15分钟柔性执法”是对违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚，但需要对违法相对人当场进行教育，必须要有执法人员在现场实施；对违法行为严重或者已造成危害后果或者不能及时改正的，依然要进行处罚。

二是“违法必究”仍然是柔性执法的核心要义。“有法必依，违法必究”是法律赋予行政机关的职责，“15分钟柔性执法”是为了让当事人感受到执法的温度，遵循的是“即刻驶离、即刻纠正错误”基础上的柔性，不问具体情况或单一的“掐时间”、“等待式执法”等一味地强调“不能罚”，既缺乏对法律的敬畏，在某种程度上也有失公平。

三是“15分钟柔性执法”不代表放松管控。“15分钟”是给轻微违法者改正的机会，目的依然是引导广大驾驶员遵法守法。在实施“15分钟柔性执法”过程中，仍然要盯紧管控。柔性执法是方式和手段的柔性，并非标准和尺度的柔性。柔性执法不意味着我行我素，而是将人性化执法置于公共规则之内。另外，“15分钟柔性执法”措施有明确的规定、条件，并非任何“15分钟内”都能“不罚”。不能因为“15分钟柔性执法”而对执法标准有所放松，如果不符合“柔性执法”的要件，同样必须承担法律后果，做到依法处置、罚当其责。

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