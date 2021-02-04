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触摸城市脉动 领略青春生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.12 08:56
青年代表在洛邑古城体验

　　建设青年友好型城市，吸引更多青年与洛阳一起成长、共赢未来，是洛阳正在努力的方向。11日下午至晚上，由市委宣传部、市文明办、团市委联合举办的“青年友好型城市系列宣传·青年看洛阳”系列活动举行“看河洛青年多彩生活”专项活动。

　　本场活动由团市委主办，来自我市企业、高校、机关等各界的青年代表，探访洛阳市体育中心、中浩德控股集团有限公司、洛邑古城，触摸城市脉动，领略河洛青年的多彩生活。当天活动通过洛阳网、手机洛阳网进行了图文直播，在线观看量达16.1万人次，吸引更多网友关注洛阳。

　　走进体育场馆，感受洛城动感

　　青年代表们首先来到洛阳市体育中心，先后走进射击馆、自行车赛场、足球田径训练场等地观摩，感受我市欣欣向荣的体育事业。

　　青年律师闫宁在体验了步枪射击项目后，直呼过瘾：“很开心！这是我第一次体验射击，深刻体会到取得每一份成绩背后的不易。”她说，通过参观，了解到洛阳在竞技体育方面的雄厚实力，竞技场上的拼搏精神值得每一名青年学习。

　　18时许，夜幕降临，不少少年运动员依然活跃在足球田径训练场上，青年代表们纷纷拿出手机拍照，记录下这些“未来之星”的奋斗影像。

　　“既有古都的文化底蕴，又有现代化的场馆设施，期待洛阳举办更多大型体育赛事！”在洛工作的郑州籍青年高思聪由衷感叹，洛阳近年的快速发展令他欣喜，他也很喜欢这里的生活氛围，今后打算在洛长期发展。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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