昨日，全市冬春农田水利暨高标准农田建设与灾后重建项目推进会召开，贯彻落实国家和省相关会议精神，坚持问题导向，部署推动今冬明春农田水利建设重点工作。

昨日，全市冬春农田水利暨高标准农田建设与灾后重建项目推进会召开，贯彻落实国家和省相关会议精神，坚持问题导向，部署推动今冬明春农田水利建设重点工作。

市委常委、秘书长王军出席会议并讲话。会议深入分析当前工作存在的突出问题。会议强调，各县区、乡镇要坚决贯彻市委决策部署，切实把乡村振兴作为主责主业，把农田水利和高标准农田建设摆在重要位置，认清问题、聚焦重点、加快进度，迅速掀起建设高潮。要加大高标准农田建设力度，统筹好资金拨付和项目建设，确保按节点完成任务。要高标准完成农田水利设施排查整改任务，健全长效管护机制，确保长期发挥效益。要积极抓好灾后重建，提高修复标准，确保明年汛期前全部完成。要加快推进小流域“两清一护”综合治理，尽快补齐防汛减灾工程短板，保障小流域行洪安全。要谋划实施一批打基础、利长远的重点水利工程，积极向上对接，争取进入盘子。要巩固提升农村供水保障水平，做好农业水价综合改革，限期修复农村供水设施，不断提升农村供水保证率、水质达标率、水费收缴率和群众满意度。要全面开展国土绿化，统筹推进荒山绿化、沿黄绿化、村庄绿化、森林抚育等重点工作，不断打牢生态底色。各级各部门要切实履职尽责，拓宽筹资渠道，严格建设质量，加强督查指导，确保农田水利民生工程落地见效，为全面推进乡村振兴提供坚实支撑。（记者 白云飞）