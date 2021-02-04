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李新建到宜阳县调研指导乡贤返乡创业工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.12 08:45

　　昨日，市委常委、统战部部长、副市长李新建到宜阳县调研指导乡贤返乡创业工作。

　　李新建先后到洛阳富隆特体育用品有限公司、河南红日康仁堂药业有限公司、宜阳赵老屯民俗文化村、洛阳航空航天九创产业园等乡贤返乡创业企业和项目，详细了解企业生产经营、项目运营情况及未来规划，鼓励乡贤坚持创新驱动，不断提高核心竞争力，推动企业健康发展。

　　李新建强调，以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业，要搭建乡贤返乡创业新桥梁，以乡情感召、政策吸引、事业凝聚，引导乡贤返乡创业。要坚持产业为基、项目为王，谋划包装一批创业项目，实现“乡贤链+产业链”互动互促。要畅通乡贤返乡创业新路径，打造返乡创业示范园区，以推动一二三产融合发展为路径，鼓励返乡乡贤积极融入当地特色产业，不断探索返乡创业新业态。要培育乡贤返乡创业新模式，引导返乡乡贤积极参与新型农业经营主体建设，通过技术入股、股权奖励、项目收益分红等方式深度参与产业发展。要优化乡贤返乡创业新环境，有效承接乡贤回归投资项目，不断引导各类人才向乡村振兴一线流动，通过产业发展带动农民持续增收致富，着力绘就农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的乡村振兴新画卷。（记者 郭飞飞 通讯员 陈振豪）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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