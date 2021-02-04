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洛阳召开创建“东亚文化之都”工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.12 08:38

　　积极创建“东亚文化之都”，推动文旅融合进入新境界。10日，我市召开创建“东亚文化之都”工作推进会，对相关创建工作进一步督导落实。

　　“东亚文化之都”是中日韩三国共同创立的国际城市文化名片，其评审是中日韩三国共同发起的亚洲第一个国际性文化城市命名活动，也是我国文化领域含金量很高的国际品牌之一。自2013年启动首届评审以来，中国已有泉州、青岛、宁波、长沙、哈尔滨、西安、扬州、绍兴、敦煌、温州、济南11座城市获此荣誉。今年8月，文化和旅游部国际交流与合作局公布2023年至2025年“东亚文化之都”评审初审结果，洛阳市入选2023年“东亚文化之都”候选城市。

　　会议指出，“东亚文化之都”是重要的国际性文化交流合作平台，对于提升城市文化品质，全面带动城市文化繁荣，助推经贸、旅游、体育、教育等领域的对外交流、合作，促进城市开放发展具有重要作用。此次“东亚文化之都”创建对洛阳将文化优势转化成发展优势，推动文旅文创成支柱有着重要意义。

　　会议强调，要深入学习贯彻省第十一次党代会、市第十二次党代会精神，认真分析我市在“东亚文化之都”创建上的优势与短板，明确下一步的工作方向和目标，发挥优势，补齐短板，动员全市上下进一步统一思想、坚定信心、抢抓机遇、主动担当，高质量推进“东亚文化之都”创建工作。(记者 张人杰 通讯员 程素敏)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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