徐衣显调研城市民生工程和冬季供暖保障工作

昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显深入公共停车场、老旧小区、社区养老服务中心、供热企业和城市热力调度中心等，调研城市民生工程和冬季供暖保障工作，强调要树牢以人民为中心的发展思想，办好暖民心、解民忧、惠民生的实事好事，加快建设更高品质的幸福洛阳，让群众的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。

徐衣显在调研城市民生工程和冬季供暖保障工作时强调

扛稳抓实惠民生稳运行保安全政治任务

用心用情用力建设更高品质的幸福洛阳

昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显深入公共停车场、老旧小区、社区养老服务中心、供热企业和城市热力调度中心等，调研城市民生工程和冬季供暖保障工作，强调要树牢以人民为中心的发展思想，办好暖民心、解民忧、惠民生的实事好事，加快建设更高品质的幸福洛阳，让群众的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。

城市停车是社会关注的热点。在九都路智能立体停车场，徐衣显详细了解一期工程运营和二期工程建设情况，强调要坚持规划引领，科学有序建设，强化数智赋能，善用市场力量，发挥地上地下空间最大效用，研究“分区域、分类别、分时段”差别化收费政策，为群众提供优质高效便捷服务，实现社会效益、经济效益、美学效益有机统一。

在西工兵营片区改造项目现场，徐衣显听取老旧小区改造工作汇报，察看绿化美化、环境整治等细节，了解抗日纪念馆修缮情况。他强调，老旧小区改造是党中央、国务院部署的重大民生工程，是推动城市有机更新、提升城市功能品质的重要举措，要用好政策红利，统筹各方力量，拓宽资金来源，坚持内外兼顾、软硬结合、建管并重，做到分层分类、精准施策、提质增效，让更多“老旧”小区“焕新颜”，把实事办到群众心坎上。

在西工区市府院社区养老服务中心，徐衣显走进餐厅，察看菜谱，咨询价格；在老年活动区察看服务设施，了解运营情况，与老人亲切交流，要求相关部门和属地政府顺应老龄化趋势，用政府之手保障公益，用市场之手激发活力，推动养老事业养老产业协同发展，加快养老服务体系建设，打造养老服务“洛阳模式”，让更多老年人老有所养、老有所乐、老有所学、老有所为。

冬季供暖保障是当前的民生大事。在新区热力公司智慧监控调度中心，徐衣显听取全市供热准备工作汇报，详细了解供热运行调度，强调要把供暖保障作为政治任务抓紧抓实，坚持目标导向、结果导向，完善应急预案，做好日常调度，加强运行监测，保证供热质量，守牢安全底线，保障市民温暖过冬。

孙延文参加调研。（记者 李三旺）