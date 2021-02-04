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洛阳召开创建全国法治政府建设示范市暨优化营商环境工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.12 08:33

徐衣显对创建全国法治政府建设示范市暨优化营商环境工作提出要求
以高质量示范创建带动高水平法治政府建设
为建强副中心形成增长极提供重要法治保障

　　昨日下午，我市召开创建全国法治政府建设示范市暨优化营商环境工作推进会，对相关工作进行再动员、再部署。市委副书记、代市长徐衣显出席会议并讲话，强调要坚定信心、创则必成，凝心聚力、狠抓落实，全力争创全国法治政府建设示范市，扎实推进营商环境优化，打造践行习近平法治思想的“洛阳样板”，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”提供重要法治保障。

　　徐衣显强调，一要提高政治站位，把责任任务“扛”起来。示范创建作为“一把手”工程，主要负责人要亲自调度，各级各部门要躬身入局，压实责任链条，形成工作闭环，加强督促指导，做好统筹协调，确保各项创建任务落实落细。二要强化问题导向，把短板弱项“补”起来。对标创建要求，认清差距不足，列出问题清单，坚持对号入座、主动认领、整改提升、迎头赶上。三要突出创新引领，把特色品牌“树”起来。做好“规定动作”，创新“自选动作”，挖掘亮点、总结特色、提炼经验、彰显优势，打造更多法治政府建设的“洛阳模式”“洛阳品牌”。四要注重标本兼治，把制度体系“立”起来。对照“八大体系”，抓好建章立制，找准小切口、弥补空白点，构筑“四梁八柱”，形成科学完善、务实管用的制度体系。五要开展专项行动，把营商环境“优”起来。着力抓好“一件事一次办”、有诉即办、“标准地+承诺制”、交房即交证和打击电信网络诈骗、打击恶意逃废债、依规依法兑现承诺“三大专项行动”等七项重点工作，成立专班，启动全省优化营商环境创新示范市创建工作。六要加强统筹协调，把工作合力“聚”起来。坚持党的领导，各方协同发力，推行“府院联动”，保护合法权益，减少矛盾纠纷，形成共治多赢“叠加效应”。七要全民宣传发动，把创建氛围“热”起来。用好各类媒体，做好移动端、视频化、交互性的多元传播，形成人人知晓、人人支持、人人参与的浓厚创建氛围。

　　杨骁、张武清参加会议。（记者 李三旺）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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