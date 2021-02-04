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洛阳多人、多个团队入选！2020年度河南省优秀社科普及指导员和志愿服务团队、基层优秀宣讲员名单公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.12 08:32

　　10日，记者从市社科联获悉，省社科联日前公布2020年度河南省优秀社科普及指导员和志愿服务团队、基层优秀宣讲员名单，洛阳多人、多个团队入选。

　　洛阳入选名单

　　2020年度河南省优秀社科普及指导员

　　于素芳 洛阳科技职业学院

　　张红涛 中共洛阳市委党校

　　吴涛 洛阳师范学院

　　王海潮 洛阳理工学院

　　张贺伟 洛阳职业技术学院

　　闫朝霞 洛阳市少年儿童图书馆

　　张珊 河南推拿职业学院

　　马骏 河南科技大学

　　侯玉珂 二里头夏都遗址博物馆

　　李世勇 河南林业职业学院

　　成曦 洛阳理工学院

　　2020年度河南省优秀社科普及志愿服务团队

　　洛阳日报社会部

　　洛阳周王城天子驾六博物馆志愿服务队

　　洛阳市东方博物馆之都“红色记忆”宣讲团

　　洛阳市婚姻家庭咨询师协会

　　汝阳县红杜鹃艺术团

　　2020年度河南省基层优秀宣讲员

　　李延风 洛阳市瀍河区五股路街道龙泉社区

　　杜青 中共汝阳县委党校

　　王宏伟 中共洛阳市偃师区委党校

　　(记者 余子愚 通讯员 宋红伟)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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