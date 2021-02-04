洛阳多人、多个团队入选！2020年度河南省优秀社科普及指导员和志愿服务团队、基层优秀宣讲员名单公布

10日，记者从市社科联获悉，省社科联日前公布2020年度河南省优秀社科普及指导员和志愿服务团队、基层优秀宣讲员名单，洛阳多人、多个团队入选。
10日，记者从市社科联获悉，省社科联日前公布2020年度河南省优秀社科普及指导员和志愿服务团队、基层优秀宣讲员名单，洛阳多人、多个团队入选。
10日，记者从市社科联获悉，省社科联日前公布2020年度河南省优秀社科普及指导员和志愿服务团队、基层优秀宣讲员名单，洛阳多人、多个团队入选。
洛阳入选名单
2020年度河南省优秀社科普及指导员
于素芳 洛阳科技职业学院
张红涛 中共洛阳市委党校
吴涛 洛阳师范学院
王海潮 洛阳理工学院
张贺伟 洛阳职业技术学院
闫朝霞 洛阳市少年儿童图书馆
张珊 河南推拿职业学院
马骏 河南科技大学
侯玉珂 二里头夏都遗址博物馆
李世勇 河南林业职业学院
成曦 洛阳理工学院
2020年度河南省优秀社科普及志愿服务团队
洛阳日报社会部
洛阳周王城天子驾六博物馆志愿服务队
洛阳市东方博物馆之都“红色记忆”宣讲团
洛阳市婚姻家庭咨询师协会
汝阳县红杜鹃艺术团
2020年度河南省基层优秀宣讲员
李延风 洛阳市瀍河区五股路街道龙泉社区
杜青 中共汝阳县委党校
王宏伟 中共洛阳市偃师区委党校
(记者 余子愚 通讯员 宋红伟)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605