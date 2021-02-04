洛阳多人、多个团队入选！2020年度河南省优秀社科普及指导员和志愿服务团队、基层优秀宣讲员名单公布

10日，记者从市社科联获悉，省社科联日前公布2020年度河南省优秀社科普及指导员和志愿服务团队、基层优秀宣讲员名单，洛阳多人、多个团队入选。

10日，记者从市社科联获悉，省社科联日前公布2020年度河南省优秀社科普及指导员和志愿服务团队、基层优秀宣讲员名单，洛阳多人、多个团队入选。 10日，记者从市社科联获悉，省社科联日前公布2020年度河南省优秀社科普及指导员和志愿服务团队、基层优秀宣讲员名单，洛阳多人、多个团队入选。 洛阳入选名单 2020年度河南省优秀社科普及指导员 于素芳 洛阳科技职业学院 张红涛 中共洛阳市委党校 吴涛 洛阳师范学院 王海潮 洛阳理工学院 张贺伟 洛阳职业技术学院 闫朝霞 洛阳市少年儿童图书馆 张珊 河南推拿职业学院 马骏 河南科技大学 侯玉珂 二里头夏都遗址博物馆 李世勇 河南林业职业学院 成曦 洛阳理工学院 2020年度河南省优秀社科普及志愿服务团队 洛阳日报社会部 洛阳周王城天子驾六博物馆志愿服务队 洛阳市东方博物馆之都“红色记忆”宣讲团 洛阳市婚姻家庭咨询师协会 汝阳县红杜鹃艺术团 2020年度河南省基层优秀宣讲员 李延风 洛阳市瀍河区五股路街道龙泉社区 杜青 中共汝阳县委党校 王宏伟 中共洛阳市偃师区委党校 (记者 余子愚 通讯员 宋红伟)