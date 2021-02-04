加快建设健康洛阳 全方位全周期保障洛阳人民群众健康——访市卫健委党组书记、主任李金乐

“推动洛阳社会经济高质量发展，人民群众生命健康是基础条件，市第十二次党代会绘就洛阳‘十四五’卫生健康工作蓝图，令人振奋。”市卫健委党组书记、主任李金乐接受本报记者专访时说，市卫健委将把保障人民健康放在优先发展的战略地位，加快建设健康洛阳，全方位全周期保障人民群众健康。

“推动洛阳社会经济高质量发展，人民群众生命健康是基础条件，市第十二次党代会绘就洛阳‘十四五’卫生健康工作蓝图，令人振奋。”市卫健委党组书记、主任李金乐接受本报记者专访时说，市卫健委将把保障人民健康放在优先发展的战略地位，加快建设健康洛阳，全方位全周期保障人民群众健康。

市第十二次党代会召开后，市卫健委在全系统迅速部署传达党代会精神，贯彻市委决策部署，坚持以人民健康为中心，坚持政府主导、公益性主导、公立医院主导，坚持预防为主，中西医并重，以改革创新为动力，以健康洛阳建设为主线，以高质量发展为主题，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，构建“341”医疗卫生服务体系，统筹做好新冠疫情防控和卫生健康工作。

优化医疗资源布局。加快推进河南省第二儿童医院、市中心医院(原伊滨综合医院)、豫西公共卫生中心(万安医院)、市中医院伊滨医院、河科大一附院肿瘤大楼等卫生重大项目建设，进一步提升我市医疗服务能力。

以紧密型县域医共体建设为核心，加快构建县乡村三级医疗卫生服务体系。加强县级医院服务能力建设，建强县“三所医院”，实现“十四五”时期县人民医院三级、县中医院二甲、县妇幼保健院二级全覆盖。建优县级医院卒中、创伤、胸痛、新生儿、危重孕产妇救治五大中心，提升县级医疗机构急危重症救治能力和医疗服务水平，建好县域内远程会诊等信息平台。提升乡镇卫生院服务水平，筑牢村卫生室网底。引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务水平，满足基层群众就医需求。

整合城市区医疗资源，构建四级城市医疗卫生服务体系。高质量建设国家呼吸区域医疗中心、中医骨伤科国家区域医疗中心，力争中医脑病(脑心肾一体化)国家区域医疗中心落地洛阳，打造区域医疗服务新高地。以区域医疗中心和三甲公立医院为龙头组建优势学科相近的城市医疗集团；以三级医院和二级医院为骨干，建立城市医疗集团支撑网络；以二级以下医院为主体构建城市区基层服务体系，更好满足人民群众高水平医疗服务需求。

以发挥医疗卫生服务体系整体效能、更好实施分级诊疗、满足都市圈内群众健康需求为目标，打通城乡医疗通道，构建辐射周边、上下贯通、一体化服务紧密型城乡医疗联合体，加快构建分级诊疗、合理诊疗和有序就医新秩序。

持续做好常态化疫情防控工作。坚持“外防输入，内控聚集”总策略，严格落实各项防控措施，持续扎好“四个口袋”，做好院感防控，积极推进疫苗接种工作，加快构建全民免疫屏障，为洛阳经济社会发展提供坚实的健康保障。（记者 王博东 通讯员 耿梅）