徐阳墓地：见证中华文化的兼收并蓄

初冬时节，徐阳墓地考古工地寒风凛冽，市文物考古研究院的工作人员依然在有序推进考古发掘工作。

大型墓葬出土的铜鼎

初冬时节，徐阳墓地考古工地寒风凛冽，市文物考古研究院的工作人员依然在有序推进考古发掘工作。

作为全国重点文物保护单位，徐阳墓地在文物考古界知名度颇高。它位于伊川县鸣皋镇徐阳村一带，墓葬主要分布在以徐阳村为中心的顺阳河及其支流两岸台地上，总面积约20万平方米。墓地所在地地势平坦，丘陵环抱，西、北有陆浑西山和鹿蹄山，东、南为伊河西岸开阔谷地。

考古现场

2013年夏，徐阳村附近盗墓活动猖獗，市文物考古研究院对徐阳墓地开展主动性考古发掘。通过勘探，考古工作者惊喜地发现了2600年前的陆浑戎墓葬群，这是中原地区首次发现的戎人遗存。自2013年至今，市文物考古研究院对徐阳墓地开展了连续的考古发掘工作，截至目前，共清理墓葬150座，其中大中型墓葬12座。在大型墓葬中，出土了编钟、编磬、青铜及玉石质礼器，小型墓葬中普遍存在单耳陶罐随葬品等。

徐阳墓地墓葬及车马坑以东西向为主，极少数为南北向。葬具均为木棺，大型墓葬葬具为一棺一椁，小型墓葬葬具均为单棺，大、中型墓葬均有与之对应的陪葬车马坑或马牛羊头蹄祭祀坑。尽管目前徐阳墓地尚未发现有明确纪年的遗物，但从墓葬形制、陶器组合及铜器、骨器纹饰特征等推测其应为春秋时期的墓葬。比如，从已发掘墓葬中采集的蟠螭纹铜鼎及鬲等残片，在器型和纹饰等方面符合春秋时期这类铜器的典型特征。

小型墓葬器物组合

整套的编钟、编磬，保存较好的陪葬车马坑，数量众多的骨贝及陶、玉、金、玛瑙、漆器……去年，随着一系列丰厚的随葬品相继出土，一座2600多年前的陆浑戎王级大墓(编号M15)呈现在世人面前，这也是徐阳墓地考古发掘的第二座王级大墓。专家认为，其对探索研究中华文明形成过程中的民族融合与发展具有十分重要的价值。

考古发掘现场负责人吴业恒介绍，墓室内发现6具遗骸，考古人员推测其中一具可能是墓主人，另外5具是殉葬者。“该墓葬所发现的以人殉葬、贝币陪葬及在车马坑或墓内放置马牛羊头蹄等行为，都和中原地区的丧葬习俗不同，但是和西北戎族、狄族的丧葬习俗相吻合。”吴业恒说，从随葬品和丧葬习俗来看，该墓葬与这一区域出土的其他墓葬一致，为确认陆浑戎墓提供了更多证据，而随葬铜礼器、车舆规制等显示其受到同时期中原文化的明显影响。

大型墓葬出土的编磬

在针对徐阳墓地考古新发现召开的座谈会上，来自中国社会科学院考古研究所、国家博物馆、郑州大学等单位的考古专家一致认为，徐阳墓地对研究陆浑戎这一族群，以及当时民族融合现象有着非常重要的意义，同时也为深入开展跨学科合作研究提供了良好机会。

陆浑戎墓葬群为何会出现在洛阳伊川？据史书记载，陆浑戎最早居于瓜州(今甘肃酒泉)附近，后逐渐东迁。他们首先迁居卢氏(今三门峡市卢氏县)一带与晋国结盟，后来因骁勇善战阻碍秦国东进，于公元前638年受秦国、晋国驱使迁至伊川地区，成为春秋中后期缓冲晋楚之间关系的小国。公元前525年，晋国出兵讨伐，陆浑戎从此消失在历史的长河中。

大型墓葬出土的镈（bó）钟

徐阳墓地的一系列考古发现，进一步证实了文献所载“戎人内迁伊洛”的历史事件。中国社会科学院考古研究所研究员刘庆柱认为，这是中华文化五千年兼收并蓄民族融合的实证。（记者 智慧 通讯员 郝君涛 图片由市文物考古研究院提供)