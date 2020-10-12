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因医保系统升级目前自费住院，后期该如何报销？相关部门回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2021.11.12 08:32

　　读者提问

　　日前，市民裴先生通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，其父亲生病住院，因医保系统正在升级，医保信息输不进系统，目前是自费住院，想了解一下后期如何报销。

　　裴先生家住老城区，他的父亲今年79岁，是一名退休职工，10月26日，老人因突发脑出血到市中心医院就医。11月9日上午，家人为老人办理了出院手续，又将老人送到市第三人民医院住院。“父亲需要做康复治疗，我们把他转到离家近的医院，方便照顾。”裴先生说，他在市第三人民医院为父亲办理住院手续时，被告知不能使用医保，原因是系统显示老人还在市中心医院住院。

　　裴先生从市中心医院获知，我市医保系统正在升级，暂时无法对老人的就医状态进行修改。目前，他们没走医保，自费给老人办理了住院手续。“老爷子住院可能得一两个月。”裴先生说，他想咨询一下，像他父亲这种情况，后期该如何报销，需要准备哪些材料。

　　跑腿经历

　　昨日上午，记者就裴先生父亲的情况向市医保中心反映。相关负责人介绍，目前我市医保系统正在升级，将升级为全国统一的医保系统信息平台，在此期间相关医保业务暂停办理。如果病人出院前系统调试完毕，可以在医院即时报销，如果病人出院时系统仍未调试完毕，自费住院的病人在出院结算后，可以前往市民之家医保窗口递交住院费用报销相关材料，办理报销事宜，材料主要包括：医院收费发票、住院费用总清单、出院诊断证明、报销人本人的身份证复印件和报销人本人的银行卡复印件。(记者 魏巍)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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