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洛阳今天晴天间多云 气温3℃到14℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.11.12 08:18

　　近期，洛阳天气一直晴好，但在东北地区，受今年下半年以来最强寒潮影响，黑龙江、吉林、辽宁等地出现降雪，有些地方甚至出现强降雪和雪灾。

　　针对11月4日至9日的寒潮事件，国家气候中心专门发布评估报告。报告显示，此轮寒潮无论是从冷空气强度、影响范围，还是从雨雪范围、强风情况来看，都呈现极端性。从降温情况看，降幅超过8℃的国土面积达到770.9万平方公里，降幅超过16℃的国土面积达到101.1万平方公里。依据《冷空气过程监测》行业标准，此次寒潮的综合强度指数位居1961年以来我国第四。在雨雪方面，报告显示，降雪主要出现在华北、东北、黄淮等地，华北北部、内蒙古东部、吉林西部等地普降暴雪、大暴雪，局地出现特大暴雪。

　　随着本轮寒潮结束，未来几天，我国大部分地区将被干燥的偏北气流控制，晴朗少云的天气将成为主流。具体到洛阳来说，未来一周晴好天气继续，风依然较大。

　　受西北气流影响，预计今天白天，洛阳全区晴天间多云，偏西风4级左右，气温3℃到14℃；今天夜里到明天白天，洛阳全区晴天间多云，偏西风转西南风4级左右，气温2℃到16℃。近期雨少风多，洛阳天气十分干燥，请您注意补水。(首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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