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严格履行审批程序！洛阳进一步规范市管干部在社团兼职行为
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.11 21:29

　　洛报融媒记者11日从洛阳市委组织部获悉，该部近日下发通知，进一步规范市管干部(含在职和离退休干部)在社团兼职、履职行为。

　　洛阳市委组织部相关负责人表示，按照中央组织部关于规范现职和退(离)休领导干部在社团兼职有关规定，市管干部确因工作需要或特殊情况，需要在社团兼职的，要严格履行审批程序，并明确将市管干部在社团兼职情况列入干部日常监督管理内容，健全长效机制。同时，完善市管干部兼职情况年度报告制度，每年底由本人围绕当年履职情况、是否取酬和报销工作经费情况向所在单位党组(党委)进行书面报告。社团主管部门原则上每半年对兼职市管干部履职情况进行了解，并向市委组织部报送情况报告，对履职不力的及时提出调整兼职的建议。

　　按照相关要求，近日，洛阳市委组织部对拟增补的洛阳市慈善总会兼职副会长人选进行了审批，并通过召开会员代表大会暨理事会，增选理事、常务理事、常务副会长、副会长。通过补充一批具有相关工作经历、敢于担当、善于协调、有较强创新精神的市管干部兼任副会长，有助于进一步建强领导班子，在推进乡村振兴、社会治理中更好发挥作用，推动洛阳慈善事业高质量发展。

　　据悉，下一步，洛阳市委组织部将继续在严的主基调下，规范市管干部兼职行为。同时，营造干事创业良好氛围，激发兼职干部担当作为、干事创业热情，充分发挥优势和特长，协调组织社会各界力量和资源参与经济社会发展和社会治理，积极为建强副中心、形成增长极作出新贡献。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 赵西银 张伊霖）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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