洛阳有辆“爱心三轮车” 哪里需要往哪儿开【视频】

对于坚持订报12年的王辉来说，《洛阳晚报》不仅是一张新闻纸，更是一位老朋友，不仅见证了他从单身青年到为人父，还陪伴着他一步步走上公益之路。11日，43岁的王辉向记者讲述了他与晚报的故事。

对于坚持订报12年的王辉来说，《洛阳晚报》不仅是一张新闻纸，更是一位老朋友，不仅见证了他从单身青年到为人父，还陪伴着他一步步走上公益之路。11日，43岁的王辉向记者讲述了他与晚报的故事。

最关注救助类、公益类新闻

“请您出示一下健康码，配合测量体温。”11日上午，在涧西区中侨绿城小区门口，穿着志愿者马甲的王辉正忙着给小区居民测量体温、查验健康码。在不远处的路边，他的“爱心三轮车”吸引了居民围观，大家好奇地议论着：谁是王辉？爱心三轮车是干啥的……

王辉今年43岁，老家在偃师。2006年，他独自一人来到洛阳，在涧西区同乐建材市场找了一份保安工作。“每个商铺都订报，没事我就拿来看，了解这座城市每天发生了什么。”王辉说，正是这份工作，让他最早接触到了《洛阳晚报》。

2009年，成家后的王辉买了一辆三轮车，干起了拉货、送货的行当。因为平时总是在路上，王辉“蹭报纸”的机会越来越少，于是，他跟媳妇商量，正式订了一份《洛阳晚报》。

每天一到家，王辉就第一时间取出报纸，浏览上面的大事小情。“最关注的还是救助类、公益类的新闻，哪里有公益活动，谁又遇到了困难，我总想多看几眼，看看自己能做些什么。”王辉说，一个个充满温情的报道，让他获得了满满的正能量，立志做个热心人。

晚报鼓励他走上公益路

在报纸上，王辉经常看到公益顺风车、爱心出租车一类的报道。时间一长，他逐渐产生了一个想法：能不能让自己的三轮车也发挥作用，为他人提供帮助。

有一次，王辉鼓起勇气拨打了晚报热线，希望记者通过报道让市民知道他的想法。没想到，很快有记者联系了他。就是这次采访，让王辉备受鼓舞。“报道见报后，几乎每天都有人向我求助。谁的电动车没电了、谁的车子扎胎了，谁需要搬运东西了……只要接到电话，我能去一定过去。”王辉说。

有一次，一位爱心人士想将自己的医用床捐给一位残疾人，由于没有搬运工具，于是联系了王辉。那天，王辉骑着自己的爱心三轮，将这张“爱心床”从老城区柳林街运送到了瀍河区北窑。当他发现这张医用床对那名残疾人至关重要时，觉得自己的所有辛苦都值了。

“一个人的力量是很小的，想要帮助更多人，光靠自己不行。”王辉说，通过晚报牵线，他还陆续加入了雷霆救援队、平安涧西志愿者等公益救援、志愿团体。

希望晚报帮他实现一个小愿望

因为热爱晚报，王辉还给自己的儿子报名参加了小记者，课余时间常常参与小记者活动。看到儿子学习到不少课外知识，王辉感到非常高兴。“我文化程度不高，孩子现在比我知道得多，还经常教育我呢！”王辉说。

说起这张与自己情缘深厚的报纸，王辉还有一个愿望：他希望晚报的同志能帮他找找2013年刊登“面筋大嫂”系列报道第一篇的那期报纸。因为那期报纸头版头条刊登的照片，正是王辉本人推着瘫痪的媳妇在“面筋大嫂”摊位前捐款的场景。

“那天晚上，我们无意间碰到了‘面筋大嫂’，被她的故事感动后，就留下了20元钱，没想到，这个瞬间被记者拍到，第二天发到了报纸上。”王辉说，她想收藏这份报纸留作纪念。（洛报融媒见习记者 梁笑宇 记者 刘嘉仪 文/图/视频）