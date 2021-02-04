记者带您走进洛阳市养老服务中心 了解其功能和特点

近日，一场特殊的毕业典礼在洛阳市养老服务中心举行，学员是白发苍苍的老人，学习内容是网络支付、微信扫码、发朋友圈等智能手机操作方法，授课老师是年轻的志愿者。这是市级养老服务中心承担功能的一个缩影。

智能手机使用培训，采访对象供图

近日，一场特殊的毕业典礼在洛阳市养老服务中心举行，学员是白发苍苍的老人，学习内容是网络支付、微信扫码、发朋友圈等智能手机操作方法，授课老师是年轻的志愿者。这是市级养老服务中心承担功能的一个缩影。

在市级养老服务中心，我市养老大数据等信息一目了然

“我市截至目前有人口705.67万，60岁以上老年人口129.2万，洛阳市老龄化率18.31%，高于全省的18.1%……”

10日，洛报融媒记者来到西工区中州中路445号意诚大厦(市中心医院对面)9至10楼的洛阳市养老服务中心看到，在10楼的洛阳市智慧养老服务平台大屏上，我市养老大数据等信息一目了然。

洛阳市民政局养老服务科科长程玉娟说，为积极探索“互联网+”在养老服务中的应用，洛阳市养老服务中心搭建了集“养老大数据、综合监管、养老服务”三大功能于一体的综合养老服务平台。

程玉娟介绍，洛阳市智慧养老服务平台可实现全市老年人数据、服务组织数据链接整合；实现全市养老服务机构等级评定、绩效考核、目标管理、养老机构消防安全和食品安全监管；实现实时视频监控联网，随时调看养老服务监控画面；实现政府购买养老服务管理、老年人助餐、助浴等服务在线申请、养老服务机构网上登记备案等功能。

市级养老服务中心可开展志愿者服务、护理员培训等活动

洛报融媒记者看到，洛阳市养老服务中心的桌子和椅子均为圆角。

“这些都是适老化产品，方便来此接受服务的老人。”洛阳市养老服务中心主任高丁说，中心已建成集养老服务政策宣传和推广、养老服务高质量监管信息平台、老年人照护和实训中心、老年产品展示体验，综合性、多功能的智慧养老服务综合枢纽。

11月5日，一场特殊的毕业典礼在洛阳市养老服务中心举行，学员是白发苍苍的老人，学习内容是网络支付、微信扫码、发朋友圈等智能手机操作方法，授课老师是年轻的志愿者。

“这次培训由洛阳市养老服务中心和贝壳公益共同开展，30余名老人通过学习掌握了智能手机的一些基本应用，顺利毕业。”高丁说，待疫情缓解后，中心将继续开办此类公益课堂，并逐步走进社区及社区养老服务中心，为更多老人带来贴心服务。

记者了解到，今年4月以来，洛阳市养老服务中心开展多期护理员培训，有380余人接受培训。

可通过“洛阳养老”公众号、洛阳民政智慧服务终端查看信息

为方便老人及家人了解洛阳市养老服务中心信息，市民政局推出了“洛阳养老”微信公众号，于2020年11月上线。

该公众号包括“智慧养老”“养老服务”等内容，通过“机构列表”“养老地图”可查看街道综合养老服务中心和社区养老服务中心等养老机构的名称、位置、联系人、联系方式等信息。

养老机构组织可通过该公众号在线申请等级评定；养老机构工作人员可通过该公众号为老人进行能力评估；老人可通过拨打养老机构电话，预约相关养老服务。

洛阳民政智慧服务终端

“为了方便没有使用智能手机的老人，我们还在洛阳市民之家、各县区行政服务大厅、3A级以上社区养老服务中心摆放了洛阳民政智慧服务终端，老人及家人可通过该终端查看洛阳市养老服务中心提供的政策法规、养老服务、养老地图等相关信息。”高丁说。(洛报融媒记者 余子愚 文/图 通讯员 董华武 蒋梦蝶)