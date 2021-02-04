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第四届进博会上 洛阳交易团达成意向成交额139.02亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.11 21:29
（商务局供图）

　　10日，第四届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)在上海闭幕。洛报融媒记者11日从洛阳市商务局获悉，洛阳共有1651人、655家企业报名参会，数量位居全省第一。

　　共创共享发展机遇、寻求多方合作机会是洛阳代表团参加进博会的重要目标。据悉，此次进博会期间，洛阳交易团场内场外共签约50个意向协议，总意向成交额139.02亿元。其中，在河南省跨国采购签约暨长三角地区经贸合作交流会上共签约11个合作协议，意向成交额134.41亿元；在进博会现场签订39个合作协议，意向成交额4.61亿元。

　　从成交情况看，全市达成意向的企业主要涉及节能环保装备、工业自动化与机器人、集成电路、动力传动与控制技术装备、工业零部件、运输服务、金融服务、电信与计算机和信息服务以及医疗器械及医药保健等领域。

　　洛阳市商务局相关负责人介绍，我市今年进博会场内签约主要呈现以下几个特点——

　　一是技术装备类项目采购意向大幅增加。今年，我市企业技术装备采购金额较上届增长46.38%，其中节能环保装备、工业自动化与机器人、集成电路占了技术装备采购的60%，这与我市实施高成长性企业提质倍增计划，加快建设国家先进制造业基地的发展目标相契合。

　　二是医疗器械及医药保健类项目采购意向翻番。我市医疗器械及医药保健类采购意向金额较上届增长了107%，高水平的大型医疗设备的引进将进一步提高我市整体的诊疗水平，使广大人民群众能就近得到更加优质、便捷的医疗服务，打造洛阳健康医疗产业高质量发展新增长点。

　　三是运输服务在服务贸易类项目中占比较大。在我市企业的服务贸易类意向采购中，运输服务占比60%，反映了受海外疫情影响，外贸企业对提高运输服务质量、降低国际物流成本的需求不断提高。

　　据悉，下一步，全市各级商务部门将积极做好进博会会后各类国际采购、投资合作等后续工作，争取让更多的意向成交转为实际的外贸进口。同时，将以此次进博会为契机，积极引导洛阳企业引进更多先进装备，通过技术改造提升产品档次，推动洛阳制造业高质量发展。（洛报融媒记者 李迎博）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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