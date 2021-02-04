洛阳电商新变化：从“行业跟跑”变成“行业领跑”

11日上午，在洛阳哈他网络科技有限公司配送中心，各家快递公司的车辆已排成长队。一件件打包好的快递物品，将从洛阳出发运往全国各地。在11日天猫平台推送的“瑜伽垫双11热卖榜”中，哈他产品再次入选。

11日上午，在洛阳哈他网络科技有限公司配送中心，各家快递公司的车辆已排成长队。一件件打包好的快递物品，将从洛阳出发运往全国各地。在11日天猫平台推送的“瑜伽垫双11热卖榜”中，哈他产品再次入选。

说起瑜伽，说起哈他，很多喜欢网购的人并不陌生。该公司生产的瑜伽垫、瑜伽服、瑜伽背包等瑜伽周边产品，通过网购平台、线上直播等多种方式营销，总销量已连续15年位居全国瑜伽行业前列。

“做电商就是要读懂年轻人。洛阳正打造青年友好型城市，相信将带动更多的青年人关注洛阳、青睐洛阳。”洛阳互联网协会副理事长、洛阳哈他网络科技有限公司董事长黄伟说。

如今，由哈他投资建设的中部电商港项目在孟津区加快建设，规划建设有电商孵化创客基地、行业大数据联合创新研发中心、现代物流智能拣选配送中心、直播运营中心等，一个更具创新和活力的电商产业园呼之欲出。

电商产业满足了年轻人的消费喜好，年轻人则成就了电商产业的发展。

在位于宜阳县产业集聚区的洛阳源氏食品有限公司，瞄准年轻人喜爱吃的辣条，一年产值3亿元，仅电商产值就占到四成。而从事电商营销的员工团队，平均年龄不到25岁。