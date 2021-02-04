洛阳市热力公司提前开阀 集中供热步入最后准备阶段【视频】

11日，洛阳热力有限公司(简称市热力公司)开始对直管用户提前开阀，预示着今冬集中供热步入最后准备阶段。

11日，洛阳热力有限公司(简称市热力公司)开始对直管用户提前开阀，预示着今冬集中供热步入最后准备阶段。

11日下午，市热力公司供热管家霍宁来到西工区升龙广场C区18号楼，为直管用户开阀。

“开阀的时间我们都提前通知过，需要用户家中留人，在开阀时签字确认。”霍宁说，如果用户家中没人，他们会在用户家门口张贴一张留有自己电话的维修服务通知单，提醒用户回家后跟他们联系，另约开阀时间。

开阀时，霍宁细心地为用户检查了阀门、过滤器等处是否漏水，提醒用户检查家中暖气片、地暖是否有漏水，并对不太会使用供热设备的用户进行指导。开阀完后，他还为用户留下一张写有自己电话的供热服务卡。“您在用暖时遇到问题，可以打我的电话，也可以扫描卡上的二维码，通过我们的微信公众号保修、咨询。”霍宁告诉用户。

从开阀起，供热管家们的工作进入了一年中最忙碌的时期。据了解，霍宁和同事们近期平均每天要为约100户用户开阀，一些用户下班回家较晚，他们每天要从上午8点忙到晚上9点多。

“目前，我们开阀的用户，都是去年没用暖且今年已缴费需用暖的用户。去年用暖的用户，阀门已经处于开启状态，无需等待开阀。”市热力公司的热力管家杨伟宾说，这部分用户中不少是新用户，为保证供热质量，除了在开阀后检查自己家中的供热设施是否有漏水等故障，他们还需要在供热期开始前做一些准备。

杨伟宾说，不少新用户可能会遇到家中暖气片气体较多，导致暖气片不热的情况。这些用户可以使用螺丝刀拧动暖气片的排气阀，并用抹布遮挡排气口，排放暖气片中的气体。此外，一些用户家的地暖阀门设置比较复杂，这些用户在集中供热开始前，最好联系地暖生产、经销方，详细了解地暖各种阀门的使用方法。如果在开始供热后，发现地暖的回水温度较低，也可以进行排气处理。

洛报融媒记者从市热力公司获悉，目前，市热力公司正在对部分新增的支管线补水，预计13日前后对管网加压、升温，确保15日供热首日运行平稳。(洛报融媒记者 郭秩铭 文/图/视频)