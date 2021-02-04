李俊贤：开拓者的执著

近日，有幸到李俊贤院士家拜访，见到他时，他热情招呼大家吃水果，像极了邻家爷爷。记者发现，他手边放着一本有关化学专业的书。

近日，有幸到李俊贤院士家拜访，见到他时，他热情招呼大家吃水果，像极了邻家爷爷。记者发现，他手边放着一本有关化学专业的书。

李俊贤院士的儿子李浩说：“虽然不上班了，他时常会翻看专业书。经常和我们念叨在青海日子，在他的心里专心科研给他带来的幸福感远远超越了环境的艰苦。”

“不管做什么事都要从国家需求出发，这是第一位的。”这是李俊贤院士始终如一的人生信条。

某火箭用高性能燃料研制获得突破性进展后，生产任务被提上日程。1966年，一纸调令让李俊贤告别北京，远赴青海，筹建黎明化工厂。妻子及3岁多的女儿和2岁的儿子也跟着来到了青海。

海拔2400多米、气压低、氧气稀薄，艰苦可想而知。黎明化工研究院原副院长兼副总工程师、我国过氧化氢创始人胡长诚也是李俊贤院士的老搭档，胡长诚告诉记者，“在青海的试制、装备设备都设在露天地，因为分析仪器跟不上，为了获得第一手资料，李俊贤就在零下20摄氏度的车间里连续观察10多个小时。”

受高原气候影响，李俊贤长期喝的是烧不开的水，吃的是煮不熟的粮食，因此患上严重的胃病。他住的是干打垒，睡的是大通铺，下雨时泥水滴满被褥无法入睡；冬天刮风下雪时，大家裹紧衣被，互相拥挤着抵抗窗外的严寒。那时，李俊贤时常出现胃出血，可他常常强忍胃痛工作到深夜。在这样的环境里，在西北边陲，他一待就是16年。

如今说起这些，李俊贤院士只是一笑而过，他回忆道：“那个时候，一般见面不谈困难，大家只说任务完成没有，大家都希望把国家急需的东西搞出来，越快越好，为国家争口气。”

寥寥几语，彰显了开拓者的执着，让在座的所有人肃然起敬。

退休在家的日子，李俊贤院士依旧关注航天事业发展。李俊贤院士的女儿李洁说：“现在每有航天发射，这都是大事儿，如果有直播，我们围在电视前，跟着紧张、跟着欢呼，那热烈的气氛不亚于指挥中心。”

与李俊贤院士接触过得人都觉得他朴实可亲。然而，他平和的面容下、瘦小的身躯中，蕴藏的是大格局、大境界，是深沉、厚重的党员担当、家国情怀！（洛报融媒记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 张云众）