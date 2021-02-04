洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

古香古色大门、历史文化长廊……洛阳这个小区有“颜值”更有“内涵”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.11 20:30

　　“进门一看大变样，路平墙白乐悠悠；广场颜色多鲜艳，五颜六色入眼球……”这是洛阳市西工区唐宫路街道洛玻社区唐三街坊居民魏根业为小区新貌创作的打油诗。11日，洛报融媒记者在唐三街坊看到，褐色与白色搭配的楼体、设施齐全的幸福广场、平整的柏油路，让这个二十世纪五六十年代建成的小区焕然一新。

　　建设宜居整洁、设施完善、和谐共享的社区，是城市居民的迫切需求，更是城市文明的体现。近年来，洛阳市把老旧小区改造作为重中之重强力推进，持续改善居民生活环境，打造品质社区，不断提升市民获得感、幸福感、安全感。

　　“楼变新了，还有了文化气息，每天在广场上锻炼身体，心情倍儿爽。”魏根业喜滋滋地说。

　　走在小区的道路上，随处可见充满古韵的墙壁、亭子、栏杆……唐三街坊紧临九洲池景区，在改造过程中，街道聚焦历史文脉传承，注重整体风貌与景区协调统一，形成古香古色中式社区的新亮点。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·康复路上的难题：一半是身体 一半是心理
  • ·怕冷，感觉手臂上有虫子爬……这是糖尿病外周神经病变
  • ·她的右眼看不清、他的双腿皮肤溃烂，都跟这个病有关
    		•
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
        市区公园秋色之绝，当数隋唐城遗址植物园。那你知道这个时节去隋唐城遗址植物园，哪里最有看头？走哪条路线...
  • ·初冬出动，共赴一场运动之约
  • ·徒步偃师柏峪沟 人在画中游
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共85个
  • 这个双休日，洛阳全市寄宿制学校将调休
  • 集中供热在即 记者探访高新热力准备情况
  • 河科大新增博士、硕士学位授权点12个 ...
  • 财政全供事业单位！洛阳公开招聘300人
  • 哈他瑜伽、台湾米饼、源氏辣条……你...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共88个
  • 快来看看！10月份洛阳哪些企业和商品...
  • 在奋力冲刺中开好局起好步——四论推...
  • 洛阳再次提高城乡居民低保标准和特困...
    		•
    百姓呼声
    河南省第二儿童医院年底前一期项目将投用
    滨河南路东延什么时候通车？官方回复
    精彩图片
    洛龙区王庄社区：隋唐...
    偃师返乡乡贤：种植羊...
    老旧小区换新颜 居民...
    青年看洛阳：河洛乡村...
    精彩热帖

    洛阳冬之蓝

    福建土楼

    冬初小景

    鹈鹕湾掠影
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605