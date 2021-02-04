古香古色大门、历史文化长廊……洛阳这个小区有“颜值”更有“内涵”【视频】

“进门一看大变样，路平墙白乐悠悠；广场颜色多鲜艳，五颜六色入眼球……”这是洛阳市西工区唐宫路街道洛玻社区唐三街坊居民魏根业为小区新貌创作的打油诗。11日，洛报融媒记者在唐三街坊看到，褐色与白色搭配的楼体、设施齐全的幸福广场、平整的柏油路，让这个二十世纪五六十年代建成的小区焕然一新。

“进门一看大变样，路平墙白乐悠悠；广场颜色多鲜艳，五颜六色入眼球……”这是洛阳市西工区唐宫路街道洛玻社区唐三街坊居民魏根业为小区新貌创作的打油诗。11日，洛报融媒记者在唐三街坊看到，褐色与白色搭配的楼体、设施齐全的幸福广场、平整的柏油路，让这个二十世纪五六十年代建成的小区焕然一新。

建设宜居整洁、设施完善、和谐共享的社区，是城市居民的迫切需求，更是城市文明的体现。近年来，洛阳市把老旧小区改造作为重中之重强力推进，持续改善居民生活环境，打造品质社区，不断提升市民获得感、幸福感、安全感。

“楼变新了，还有了文化气息，每天在广场上锻炼身体，心情倍儿爽。”魏根业喜滋滋地说。

走在小区的道路上，随处可见充满古韵的墙壁、亭子、栏杆……唐三街坊紧临九洲池景区，在改造过程中，街道聚焦历史文脉传承，注重整体风貌与景区协调统一，形成古香古色中式社区的新亮点。