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电动汽车街头自燃吓坏老夫妇 新安交通执法队员化身“消防员”灭火
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.11 20:30

 

　　近日，新安县交通执法队员在街头扑灭自燃车辆的视频在网上热传，引来众人点赞。10日下午，洛报融媒记者来到新安县交通运输综合行政执法大队四中队，见到了参与灭火的6名队员。

　　“好在火很快扑灭了，没有人受伤，交通也随即恢复了，我们觉得是小事，没想到大家这么关注。”一些队员谈及此事时说。

　　4日9时30分前后，6名队员正在新安县运煤线附近巡逻，行至一路口时，中队长张锐突然发现，对面车道停的一辆车顶加装有太阳能板的电动汽车正冒浓烟，烟雾中火苗窜动，他见状立刻让司机掉头驶向该车，并找出车上的灭火器准备下车救援。

　　队员们来到那辆电动汽车旁边时，一对年过七旬的老夫妇正在车旁，吓得不知所措。张锐和同事们立刻分成两拨，一部分人上前将车上的贵重物品拿出，并搀扶老夫妇到安全区域，另一部分人用灭火器灭火，还有人拉起警戒线负责对过往车辆疏导。近20分钟后，电动汽车的火被扑灭。

　　事后，队员们从那对老夫妇口中得知，他们本打算从偃师开车前往三门峡看儿子，不想半路车突然自燃起来，就赶紧下车，多亏执法队员及时发现。

 

　　最终，在执法队员联系下，老人家人赶来妥善处置此事，家人对此感谢连连。（洛报融媒记者 赵硕 见习记者 李雅君）（受访对象供图
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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